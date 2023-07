Non c’è modo di fermare Chancer? Vediamo quali possono essere le previsioni di prezzo per questa moneta

Una delle nuove criptovalute più interessanti del momento è Chancer, una nuovissima piattaforma di scommesse online che sembra destinata a trainare la rivoluzione della blockchain nell’industria del gioco d’azzardo globale.

Essa offre una potente combinazione di funzionalità che la fanno spiccare nel Web3 e non solo, quindi il presale di Chancer in corso sembra essere un’opportunità molto redditizia per gli investitori. Per ora il presale di Chancer è in fase 1, quindi cosa possono aspettarsi gli investitori dal token in futuro?

Il presale Chancer offre una crescita significativa a partire dalla fase 1?

Chancer si sta rapidamente facendo un nome grazie a un inizio straordinario del presale e all’emozionante giveaway di $100.000 attualmente in palio. L’estrazione assegnerà una parte dell’intero montepremi a dieci fortunati membri della community e sta generando un grande interesse tra i primi finanziatori del progetto e sui social media.

Chancer è la prima piattaforma al mondo a offrire un mercato delle scommesse completamente peer-to-peer (P2P). Utilizzando la tecnologia blockchain, la piattaforma è in grado di bypassare completamente i bookmaker centralizzati e di dare agli scommettitori l’accesso a nuove ed entusiasmanti opportunità durante importanti eventi globali.

Una corsa al rialzo della piattaforma di scommesse online appena lanciata, considerata da molti una delle uscite più promettenti dell’anno, potrebbe essere innescata dal successo del presale.

Il token CHANCER è disponibile nella fase 1 del presale al prezzo di $0,01 L’evento, che finora ha già raccolto $782k, avrà una durata totale di 12 tappe, offrendo ai primi investitori l’opportunità di partecipare al mercato a costi ridotti prima dell’ICO.

Che cos’è Chancer?

Chancer offre agli utenti una serie di caratteristiche che lo distinguono dalle altre opzioni disponibili nel settore delle scommesse online. Mentre tutte le altre piattaforme richiedono agli scommettitori di scommettere in base alle loro raccomandazioni, Chancer lascia il pieno controllo ai suoi utenti che possono scommettere l’uno contro l’altro nel mercato P2P.

Gli scommettitori hanno la possibilità di creare quote e schedine personalizzate sulla piattaforma Chancer, una caratteristica importante nel mercato dei pronostici P2P. Questo apre incredibili possibilità: sarà possibile scommettere praticamente su qualsiasi evento immaginabile, una caratteristica che fa sì che Chancer si distingua davvero dalla concorrenza.

Per finire, Chancer è completamente sicuro grazie alla tecnologia blockchain. La piattaforma verrà lanciata su Binance Smart Chain (BSC), offrendo agli utenti della blockchain layer-1 più utilizzata di Web3 la possibilità di organizzare scommesse personalizzate contro amici, familiari e altri utenti di tutto il mondo.

Come funziona Chancer?

Per piazzare scommesse sulla piattaforma è necessario essere in possesso del token nativo CHANCER. Gli utenti depositeranno i token CHANCER che verranno rilasciati automaticamente una volta che la scommessa sarà stata pagata.

Le transazioni vengono registrate tramite contratti intelligenti, garantendo che tutte le interazioni degli utenti siano documentate in modo sicuro e immutabile. Questo approccio innovativo permette a Chancer di operare indipendentemente da entità centralizzate, sfruttando la tecnologia come intermediario affidabile invece di affidarsi a terzi. Di conseguenza, Chancer è ampiamente considerato un’alternativa più equa rispetto alle tradizionali piattaforme Web2, dove i bookmaker hanno spesso un interesse personale nella perdita delle scommesse da parte degli scommettitori.

Chancer ha implementato delle misure di salvaguardia per garantire che nessun utente riceva quote non realistiche, al fine di mantenere gli utenti al sicuro sul mercato dei pronostici P2P. Ogni scommessa su Chancer è pensata per offrire ai partecipanti un’autentica opportunità di vittoria. Questo è possibile grazie alla presenza di un moderatore neutrale che controlla attentamente tutte le schedine personalizzate.

Anche il WebRTC di Google sarà integrato nella piattaforma Chancer. In questo modo gli utenti di tutto il mondo possono comunicare tra loro durante le partite sportive e altri eventi scommessi. Questo aiuta a ridurre la latenza nel mercato P2P e garantisce che le scommesse possano essere implementate immediatamente.

CHANCER raggiungerà $0,50 nel 2025?

Si prevede che il settore delle scommesse online raggiungerà un valore globale di 150 miliardi di dollari entro il 2030. Il mercato dei pronostici decentralizzato di Chancer, unico nel suo genere, ha il potenziale per conquistare una fetta importante del mercato, in quanto offre nuovi modi per scommettere contro amici e parenti.

Chancer offre qualcosa che non si trova da nessun’altra parte nel settore del Web3 o delle scommesse online, quindi gli analisti sono fiduciosi che il token crittografico CHANCER abbia un forte futuro.

Gli analisti di prezzo prevedono che CHANCER supererà i $0,50 durante il prossimo mercato rialzista delle criptovalute. Per ora, il token è disponibile al prezzo di $0,01 per un periodo limitato durante il presale di Chancer. Il prezzo salirà gradualmente fino a $0,021, quindi potrebbe essere un caso di “prima è meglio è” per il lancio della criptovaluta di Chancer.

CHANCER è un buon investimento?

Come detto, le scommesse online stanno registrando una crescita di anno in anno. Questo, unito alla rapida evoluzione della tecnologia blockchain, si traduce ne fatto che Chancer rappresenta una forte opzione di investimento per i prossimi anni.

Grazie a Chancer, gli scommettitori hanno più voce in capitolo sull’esito delle loro scommesse, il che potrebbe contribuire a spingere gli utenti verso la piattaforma in modo costante. Il presale di Chancer si prospetta come un’opportunità d’investimento d’oro, quindi potrebbe essere l’aggiunta perfetta a un portafoglio di investimenti in criptovalute in vista del prossimo mercato rialzista.

Puoi partecipare al presale di CHANCER qui.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!