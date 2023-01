Non perdere un’opportunità incredibile: Metacade (MCADE), la Migliore Moneta del Metaverso del 2023

Il metaverso continuerà a crescere in modo massiccio nel 2023, poiché sempre più aziende e individui riconoscono il vasto potenziale dei nuovi mondi digitali e virtuali. Sebbene il mercato abbia sofferto nel clima ribassista del 2022, con diverse monete che hanno perso valore in modo significativo, si può ancora trovare un ottimo valore con alcuni nuovi progetti in controtendenza.

Metacade è un nuovo progetto che fa agitare i pollici dei giocatori con i suoi entusiasmanti piani per diventare la principale piattaforma di gaming del metaverso nel prossimo anno con la sua sala giochi virtuale. La moneta nativa di Metacade, MCADE, ha superato le aspettative in fase di presale e ha portato gli esperti a prevedere che potrebbe essere la migliore moneta del metaverso del 2023, con guadagni di 100 volte per i primi investitori.

MCADE: la migliore moneta del metaverso del 2023

Metacade ha già catturato l’attenzione degli appassionati di gaming nel metaverso e degli investitori. La fase beta del presale è terminata entro tre settimane dal rilascio, raccogliendo più di 1,65 milioni di dollari, giustificando pienamente l’entusiasmo che si è creato intorno a questa piattaforma P2E (play-to-earn) su blockchain.

La fase beta del presale ha visto i token MCADE disponibili al prezzo di $0,008 ciascuno. Questo valore è destinato a crescere durante ogni fase di presale fino a raggiungere un prezzo finale di $0,02 al termine della nona e ultima fase. Ciò significa che i primi investitori potranno ottenere guadagni significativi prima che MCADE venga rilasciato sugli exchange decentralizzati (DEX) e al grande pubblico.

La forza di Metacade sta nell’offrire agli utenti molto di più del semplice P2E. Tutti i dettagli sono disponibili nell’interessante white paper della piattaforma. Oltre alla gamma di titoli P2E leader di mercato, Metacade mira a essere all’avanguardia dell’innovazione GameFi nei prossimi anni con il suo innovativo schema Metagrants, che fa parte della transizione della piattaforma verso la trasformazione in un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) governata dalla community entro il quarto trimestre del 2024.

Questi ricchi piani hanno portato gli analisti a prevedere che MCADE sia pronta a diventare la prossima moneta del metaverso a fornire agli investitori guadagni di 100 volte.

Quanto potrebbe salire MCADE nel 2023?

Le monete MCADE sono già garantite per aumentare il loro valore ad ogni fase del presale. Ogni moneta MCADE sarà valutata $0,02 quando sarà quotata sui DEX. A questo punto, sarà una delle monete più convenienti disponibili per l’acquisto pubblico all’interno dei mercati delle criptovalute, offrendo un valore eccezionale.

È disponibile per l’acquisto una fornitura fissa totale di due miliardi di token MCADE. Di conseguenza, c’è una domanda significativa da parte degli investitori e si prevede che questa domanda, unita alla spinta ottenuta durante il presale, farà aumentare notevolmente il valore delle monete MCADE. Si tratta di un’ottima notizia per coloro che hanno acquistato i token durante il presale.

La ricca e sfaccettata piattaforma guidata dalla community, che offre longevità e stabilità a lungo termine, è proprio ciò che gli investitori cercano nell’attuale situazione di mercato negativo. Questa domanda potrebbe spingere il prezzo di MCADE al di sopra di $1 nel 2023, offrendo un potenziale aumento di 100 volte per i primi investitori in fase di presale.

Che Cos’è Metacade?

Metacade è un hub sulla blockchain di Ethereum che utilizza le più recenti tecniche Web3 per creare la più grande sala giochi virtuale del metaverso. Con la più ampia gamma di titoli P2E, unita a numerose altre opportunità per gli utenti di guadagnare reddito passivo attraverso le interazioni sociali con la community, Metacade è il punto di riferimento per tutti gli appassionati di arcade che vogliono frequentare e connettersi con chi la pensa allo stesso modo.

Queste diverse opportunità di guadagno per gli utenti distinguono Metacade dagli altri titoli GameFi. Tuttavia, non sono solo i giocatori a trarre vantaggio da Metacade. Il terzo trimestre del 2023 vedrà il lancio dell’innovativo programma Metagrants.

La transizione per diventare una DAO a tutti gli effetti inizia nel secondo trimestre del 2023 e si concluderà nel quarto del 2024. A questo punto, il controllo completo del portafoglio di tesoreria multi-firma della piattaforma, tutti i ruoli chiave e i diritti di voto saranno trasferiti nelle mani dei membri della community.

Come funziona Metacade?

Metacade ha diversi flussi di reddito che forniscono entrate consentendo alla piattaforma di operare in modo autosufficiente. Tra questi, la pubblicità, i titoli pay-to-play, l’utilizzo del launchpad per consentire alle aziende esterne di rilasciare i loro titoli su Metacade e la pubblicazione di offerte di lavoro da parte delle aziende Web3 sulla bacheca dell’hub che verrà lanciata nel primo trimestre del 2024.

Tutte queste entrate confluiscono nei portafogli dei membri sotto forma di ricompense e finanziano i Metagrants.

Altre opportunità per gli utenti di Metacade di guadagnare premi e reddito passivo sono disponibili attraverso le iniziative Compete2Earn, Create2Earn e Work2Earn. I giocatori possono mettere in staking i token per partecipare ai tornei e alle estrazioni periodiche di grandi premi. Anche le interazioni sociali attraverso le recensioni dei giochi, la condivisione di guide, versioni alpha e il backtesting consentono di ottenere ricompense. Infine, i membri della community che desiderano fare carriera nel settore GameFi possono trovare le opportunità di lavoro più interessanti sulla bacheca di Metacade come parte del programma Work2Earn.

Metacade: All’avanguardia nello sviluppo del GameFi

Metacade non ha fatto mistero del suo desiderio di guidare lo sviluppo del settore GameFi e l’iniziativa Metagrants è al centro di questi piani. Il sistema permette agli sviluppatori di giochi di presentare le domande per nuovi titoli alla community, che vota i suoi preferiti. Le idee migliori ricevono finanziamenti in criptovaluta e vengono sviluppate, producendo i migliori nuovi titoli del metaverso.

Cosa rende Metacade un buon investimento?

Metacade è la migliore moneta del metaverso del 2023. Con MCADE che ha già fatto scalpore durante il suo presale, non c’è momento migliore per gli investitori per salire a bordo e massimizzare i propri profitti.

Il valore attuale di $0,01 sembra eccellente. Quanto prima gli investitori acquisteranno i token MCADE, tanto maggiore sarà la possibilità di ottenere guadagni 100 volte superiori quando Metacade entrerà nei DEX e il pubblico inizierà a trarre vantaggio dal potenziale a lungo termine, dalla solida tabella di marcia e dall’adozione generale della piattaforma.

Puoi partecipare al presale di Metacade qui.

