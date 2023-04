Previsioni Ethereum: si va verso un potenziale aumento di ETH del +15%

La buona notizia è che il prezzo di Ethereum (ETH) ha registrato una crescita del +21,8% nelle ultime tre settimane, grazie al supporto di una linea di tendenza ascendente che ha dato una direzione precisa al rally di ripresa in corso.

Inoltre, il recente aumento dei prezzi ha visto una rottura della resistenza psicologica di $2030-$2000, offrendo ai compratori un altro gradino per riprendere il trend rialzista.

Il 14 aprile, il prezzo di Ethereum ha dato una rottura rialzista dalla zona di resistenza di $2030-$2000, accelerando il momento di acquisto in corso sul mercato. Tuttavia, dopo una crescita significativa dell’asset, i prezzi solitamente subiscono una correzione, dove ritestano la resistenza violata e ne verificano la sostenibilità a un livello superiore.

Così, il rally del prezzo di ETH ha toccato il picco vicino a $2130 e si è ripiegato a scambiarsi attualmente a $2075. Con una vendita sostenuta, il prezzo potrebbe scendere del 3-5% e ritestare i $2000 o la linea di supporto in crescita.

Non dobbiamo dimenticare però che il prezzo di Ethereum si è già ripreso quattro volte dalla linea di supporto menzionata in precedenza, rendendola un supporto cruciale che guida il rally in corso.

La ripresa post-riprova recupererà la pressione di acquisto e riprenderà il rally rialzista con un potenziale aumento del +15% per raggiungere quota $2340. Tuttavia, una eventuale rottura al di sotto della linea di tendenza in crescita segnalerà una correzione significativa.

In termini di indicatori tecnici, lo Stocastico mostra che la pendenza di %K e %D nella regione di overhead indica un sentiment di mercato rialzista. Tuttavia, una cross bearish tra queste pendenze supporta una correzione temporanea. Inoltre, insieme alla linea di tendenza in crescita, la EMA a 20 giorni offre un vantaggio extra ai long holders.

Possiamo quindi osservare che la previsione del prezzo di Ethereum indica una ripresa rialzista che può essere sostenuta dal supporto della linea di tendenza in crescita e dalla rottura della resistenza psicologica di $2030-$2000. Tuttavia, come sempre, è importante monitorare da vicino i livelli di supporto e resistenza per prendere decisioni informate di trading.

Puoi fare trading di criptovalute sul prezzo di Ethereum (ETH) con eToro, uno dei migliori broker online autorizzati ad operare in Italia. Clicca qui per visitare la piattaforma ed aprire un conto demo per provare gli strumenti di trading senza mettere a rischio il tuo denaro.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!