Previsioni sui prezzi di Binance Coin (BNB) dal 2025 al 2030. Conviene andare long?

Da diversi giorni stiamo assistendo a quello che sembra effettivamente essere un movimento rialzista per l’intero mercato delle criptovalute. La domanda che molti trader si stanno ponendo è se si tratti di una ripresa solida che ci porterà fuori dall’inverno delle crypto oppure dobbiamo aspettarci ancora qualche brutta sorpresa.

Stiamo osservando un interessante slancio rialzista delle principali criptovalute a cominciare da Bitcoin (BTC), prima crypto per capitalizzazione di mercato. A trarne beneficio è come sempre l’intero settore, e tra le crypto che sembrano performare particolarmente bene troviamo anche il token dell’exchange Binance.

Binance Coin (BNB), lanciato per la prima volta nel 2017 come parte dell’ICO (Initial Coin Offer) di Binance, con lo scopo di raccogliere fondi per lo sviluppo della piattaforma che è poi diventata punto di riferimento di migliaia di trader in tutto il mondo, sembra avere tutte le carte in regola per essere un buon investimento in questa fase del mercato.

Cos’è Binance Coin (BNB) e perché potrebbe essere un buon investimento

Binance Coin nasce come un token ERC-20 costruito sulla blockchain di Ethereum, ed era stato concepito come un meccanismo per ricompensare i trader iscritti alla piattaforma Binance, infatti tuttora grazie a BNB è possibile ottenere sul noto exchange degli interessanti sconti sulle commissioni di trading.

Nel 2019 però Binance ha lanciato la sua blockchain che è ancora oggi conosciuta come Binance Chain. È abilitata per smart contract e alimentata dal suo token nativo BNB appunto.

Grazie ai BNB i trader iscritti su Binance possono ottenere l’accesso a vendite di token esclusive, oltre alla riduzione dei costi di commissione cui abbiamo accennato inizialmente. Inoltre il token di Binance può essere utilizzato per le dApp sulla Binance Chain.

Il token nel corso degli anni ha dimostrato una certa solidità dovuta ai suoi fondamentali, ma anche al supporto di una serie di partnership e collaborazioni di elevato profilo che ne hanno alimentato la popolarità e il livello di affidabilità.

Il token di Binance (BNB) ha conosciuto nel corso degli anni una costante crescita fino ad arrivare tra le criptovalute con la maggior capitalizzazione di mercato. Questa crescita è andata di pari passo con quella del suo exchange, Binance appunto, che è diventata in poco tempo la più grande piattaforma di criptovalute al mondo.

Dal canto suo Binance si assicura che l’offerta di BNB venga regolarmente ridotta all’aumentare della domanda, infatti ogni tre mesi attraverso il burn process una parte di BNB viene distrutta per rendere Binance Coin deflazionistica e migliorando le prospettive di BNB per il futuro.

Nonostante vi siano tutte le migliori premesse tuttavia anche il prezzo di BNB è crollato quando siamo entrati in questa lunga fase ribassista del mercato delle criptovalute. Il 2022 è stato un anno da dimenticare anche per il token di Binance infatti, e come per molte altre il 2023 sembra iniziare con le migliori prospettive.

Possiamo infatti affermare che una buona parte degli analisti prevede per BNB un trend rialzista nelle prossime settimane e anche la maggior parte delle previsioni sull’andamento di prezzo di BNB nel lungo termine sono positive.

Quanto vale Binance Coin (BNB) e quanto varrà?

Come accade con le altre criptovalute, anche con Binance Coin abbiamo a che fare con un’elevata volatilità dei prezzi. Basti pensare che nel gennaio 2021 il prezzo di BNB si attestava intorno ai 40$, per poi passare a 330$ nel giro di un mese appena.

Nel mese di marzo dello stesso anno il prezzo è andato ad assestarsi intorno al valore di 250$ con picchi intorno a 300$, ma dal mese successivo si è innescato un movimento rialzista molto forte che ha portato il token di Binance ad essere scambiato a 690,93$, toccando in questo modo il record storico, cioè il cosiddetto all time high, il 10 maggio 2021.

Pochi mesi dopo è crollato l’intero mercato delle criptovalute. Ricordiamo che a novembre 2021 anche Bitcoin ed Ethereum hanno toccato il proprio massimo storico, per poi infilarsi in un movimento ribassista che si è accentuato nei primi mesi del 2022 ed è proseguito fino alla fine dell’anno.

Ora stiamo assistendo infatti ad una generale ripresa dell’intero mercato delle criptovalute, e c’è chi azzarda un nuovo record massimo per il token di Binance. Secondo alcune previsioni sull’andamento di prezzo di BNB per il 2023 che sono state recentemente pubblicate da Finder.com, il token potrebbe essere scambiato a 781$ entro la fine dell’anno.

Inoltre BNB si colloca tra le migliori criptovalute del momento in termini di ROI (Return Of Investment) e questo non fa che avvalorare la tesi secondo cui in questa fase del mercato potrebbe essere un buon investimento.

Andamento di prezzo di BNB, conviene andare long?

Abbiamo visto che BNB è il token del più grande exchange di criptovalute, Binance, e che ricopre anche un ruolo di importanza cruciale nell’ecosistema Binance Smart Chain che è uno dei concorrenti di Ethereum in grado di offrire una scalabilità significativamente superiore a costi di transazione più bassi.

E mentre il numero di trader che scelgono Binance continua ad aumentare, anche il prezzo di BNB aumenta e si prevede che continuerà ad espandersi con l’aumento dell’attività intorno all’exchange legata alla ripresa del mercato delle criptovalute in cui sembra ci stiamo immettendo proprio in queste settimane di inizio 2023.

Quindi in base alle previsioni sul breve periodo sembra possa effettivamente convenire aprire posizioni long. Nessuno è in grado di fornire un dato certo e affidabile al 100%, questo è chiaro, ed è il motivo per cui con il trading bisogna investire solo il denaro che si è effettivamente disposti a perdere.

Ad ogni modo al momento della stesura di questo articolo il prezzo di Binance Coin (BNB) si attesta intorno ai 310$, con un incremento di prezzo del +2,02% a 5 giorni.

E mentre si assiste a questo aumento di prezzo di BNB gli investitori e gli esperti iniziano ad essere rialzisti su questo token. Prendiamo ad esempio l’amministratore delegato di Digital Capital Management, Ben Ritchie, che aveva previsto che BNB sarebbe stato scambiato entro la fine del 2022 a 300 dollari.

Sull’argomento ha anche aggiunto che BNB ha il potenziale per essere deflazionistico, e ha spiegato: “il prezzo di BNB segue anche la domanda e l’offerta. BNB ha introdotto un meccanismo di burn in ogni commissione di transazione e ha condotto burn trimestrali, rendendolo un asset deflazionistico. Poiché l’ecosistema della catena BNB continua a crescere, il prezzo potrebbe raggiungere i 3.000 dollari nel 2030″.

Previsioni di prezzo BNB 2025 – 2030

Per quanto riguarda le previsioni di lungo termine sul prezzo di Binance Coin (BNB), molti analisti si dichiarano ottimisti. Le previsioni di Changelly sono nettamente rialziste, avendo fissato per il 2025 un prezzo compreso tra i 1.122 e i 1.270 dollari.

Abbiamo poi le previsioni del tecnologo e futurista Joseph Raczynski, che si è detto convinto che Binance sia il miglior exchange al mondo. Egli stesso ha affermato: “sebbene BNB non sia decentralizzato, può comunque servire a transazioni veloci ed economiche. Questo però ha un costo. Binance potrebbe modificare i parametri sul token senza consenso ed è molto più probabile che si tratti di un singolo punto di errore”.

Secondo l’exchange di criptovalute CoinDCX se la fine dell’anno precedente dovesse rivelarsi rialzista, allora è possibile che anche l’inizio del 2025 confermi i segnali positivi, con il prezzo del token che resterebbe sopra i 2.000 dollari fino a toccare i 2.500 entro la fine dell’anno.

Si tratta di previsioni che infondono indubbiamente un motivato ottimismo sull’andamento di prezzo di BNB, tuttavia non mancano le nubi all’orizzonte, in particolare per quel che concerne le iniziative della SEC nei confronti dell’exchange. Binance è stato infatti accusato dall’organismo di controllo di emettere BNB come titolo non registrato.

Nonostante tutto questo il mercato si mostra ottimista, e il co-fondatore e vicepresidente di MetaTope, Walker Holmes, è convinto che la SEC non danneggerà in modo significativo Binance né inciderà negativamente sull’andamento di prezzo di BNB.

“Abbiamo visto questo gioco con XRP, ETH e altri” ha dichiarato infatti Holmes alcuni mesi fa “CZ può presentare un caso molto convincente. Penso che si tratti di potenziali sanzioni pecuniarie. Tuttavia al momento in cui scrivo non credo che Binance sia a rischio di essere rimosso”.

Andando ancora più avanti con le previsioni sull’andamento di prezzo di Binance Coin (BNB), ricordiamo che anche il CEO di Balthazar, Jhon Stefanidis, si è mostrato ottimista. In un suo recente studio ha indicato la soglia di 3.000$ come possibile traguardo di BNB entro la fine del 2030, un traguardo che dal suo punto di vista sarebbe più che raggiungibile anche grazie alla tecnologia all’avanguardia del token di Binance.

