Prezzo di Solana e Cardano in crescita del +21% in 24 ore. SOL +60% in una settimana

Nella sola giornata di domenica 8 gennaio il prezzo di Solana (SOL) e il prezzo di Cardano (ADA) sono cresciuti del +21%. In questo modo per SOL è stato possibile toccare il massimo mensile, cosa che è stata resa possibile grazie alla spinta da BONK che ha determinato un incremento di prezzo del +60% su base settimanale.

Cardano e Solana crescono del +21% in 24 ore

Nella giornata di ieri, nel giro di 24 ore, sia il prezzo di Solana (SOL) che il prezzo di Cardano (ADA) sono cresciuti di 21 punti percentuale. Entrambe gli asset sono così entrati in una fascia di prezzo che era rimasta inesplorata almeno dal mese di novembre.

Per quanto riguarda Cardano (ADA) non dimentichiamo che si tratta dell’ottava criptovaluta per capitalizzazione di mercato, e ora ha appena registrato un incremento di prezzo considerevole specie se si tiene conto del fatto che questo livello non veniva toccato dal 19 novembre 2022 quando era scambiato a 0,33$ appunto.

Invece Solana (SOL), che nella giornata di lunedì scorso aveva già innescato un movimento rialzista che aveva incrementato il suo valore del +11%, ha registrato un ulteriore aumento di prezzo proprio nella giornata di ieri, raggiungendo i 16,04$, valore che non veniva toccato dal 9 novembre quando, tuttavia, era reduce di un crollo di oltre il 50% registrato nei tre giorni precedenti.

Solana (SOL) e la vicenda di FTX

Quella appena trascorsa, per Solana è stata la migliore prima settimana dell’anno avendo registrato un incremento di prezzo del +60% su base settimanale. Si tratta di un rimbalzo notevole visto che dopo il crollo di FTX, Solana (SOL) aveva perso oltre il 41% del suo valore.

Solana d’altra parte, inizialmente conosciuto come un Ethereum killer, è diventato una delle monete preferite di Sam Bankman-Fried. Inevitabile dunque che con il crollo dell’exchange e l’intera vicenda che ha visto coinvolto il suo fondatore, SOL abbia subito un duro colpo.

Solana ha infatti registrato un drastico calo di prezzo con il fallimento dell’exchange FTX dell’autunno scorso. In quel periodo infatti SOL ha perso il 94% del suo valore rispetto al suo massimo storico toccato appena un anno prima, quando veniva scambiato a 259$.

Solana, lo ricordiamo, è una rete blockchain di livello 1 su Proof of Stake (PoS) che dà agli sviluppatori la possibilità di creare app per la finanza decentralizzata (DeFi) e token non fungibili (NFT).

L’improvviso rialzo registrato nel corso della settimana appena conclusasi è stato l’effetto del lancio, da parte degli sviluppatori di Solana, di una nuova moneta BONK a tema Shiba Inu creata per rivaleggiare proprio con SHIB.

L’effetto del lancio in realtà si è dimostrato di breve durata, ma BONK ha comunque permesso a SOL di sovraperformare su tutte le principali criptovalute nel corso della settimana.

A cosa si deve la crescita di prezzo di Cardano (ADA)

Quanto all’impennata di prezzo registrata da Cardano (ADA), i fattori che l’hanno determinata sono meno chiari di quelli che hanno innescato il rialzo di Solana.

Ad incidere potrebbe essere stato il più recente traguardo raggiunto da Cardano, con l’implementazione del tanto atteso fork Vasil che si è completato a settembre.

Inoltre di recente hanno avuto risalto alcune notizie che orbitano intorno alla figura del co-fondatore di Cardano, Charles Hoskinson. Infatti pare che la sua azienda, Input Output HK, si stia proponendo per l’imminente lancio del portafoglio Lace per Cardano.

Nella giornata di giovedì inoltre è stato lo stesso Hoskinson ad annunciare che la sua nuova Hoskinson Health & Wellness Clinic nel Wyoming avrebbe accettato ADA per i pagamenti.

Infine non dimentichiamo che nel mese di giugno Hoskinson ha annunciato l’apertura di Nessie’s un ristorante e whiskey lounge dove i clienti hanno la possibilità di pagare con Cardano (ADA).

