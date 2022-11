Prezzo Dogecoin in crescita del 22% in una settimana, è anche grazie ai pagamenti su Twitter

Si tratta di un momento positivo per la popolare meme coin, che nel corso di una settimana ha guadagnato il +22%, un movimento rialzista che potrebbe essere legato ai progetti di Elon Musk per Twitter, e in particolare alla funzione per i pagamenti in criptovalute.

Dogecoin (DOGE) ha registrato un interessante incremento di prezzo su base settimanale, crescendo per l’esattezza di un +22,5%, che ha portato il valore della meme coin da 0,075$ a 0,094$, e al momento della stesura di questo articolo è scambiata ancora al di sopra degli 0,90$.

Prezzo Dogecoin in crescita, Elon Musk e i piani per Twitter

Il momento positivo per Dogecoin (DOGE), che nell’ultima settimana ha registrato un aumento di valore superiore al 22%, sembrerebbe essere legato alle speculazioni secondo cui la principale meme coin potrebbe essere inclusa nei piani per Twitter di Elon Musk.

In particolare ci si riferisce all’indiscrezione riportata originariamente da Vox, secondo la quale Twitter incorporerà anche i pagamenti con criptovalte, e la meme coin DOGE potrebbe essere inclusa nel progetto.

Si tratta in realtà di un’ipotesi non ancora confermata, che vedrebbe il nuovo proprietario di Twitter pronto ad incorporare servizi finanziari sul suo social network che in qualche modo coinvolgerebbero Dogecoin.

Infatti in un tweet pubblicato domenica, il celebre multimiliardario sudafricano aveva condiviso le slide di una presentazione interna di Twitter. E nel presentare “Twitter 2.0” Elon Musk ha delineato diversi cambiamenti, compresi DM criptati e tweet di lunga durata.

Parte della presentazione includeva anche uno spazio vuoto accanto ai pagamenti, e questo ha portato alcuni ad ipotizzare che potrebbe essere utilizzata proprio una criptovalute.

Grazie all’ultimo rally Dogecoin ha raggiunto l’ottavo posto nella classifica delle maggiori criptovalute per capitalizzazione di mercato, con i suoi 13 miliardi di dollari. Ora DOGE ha superato Polygon, Cardano, Litecoin e Solana.

L’andamento di prezzo di Dogecoin da sempre legato alle dichiarazioni di Elon Musk

Ricordiamo che Dogecoin nasce nel 2013 dalla mente dell’ingegnere IBM Billy Markus e dell’ingegnere Adobe Jackson Palmer. Pare che l’idea iniziale fosse in realtà quella di deridere criptovalute come il Bitcoin, da lì a qualche anno il prezzo di DOGE è sempre stato fortemente influenzato dalle dichiarazioni del patron di Tesla e SpaceX.

La corsa al rialzo vera e propria ha avuto inizio nel 2021, quando Elon Musk ha iniziato a rilasciare dichiarazioni sul Dogecoin attraverso Twitter. Il 4 febbraio 2021, in sole 24 ore, DOGE ha raggiunto un picco record crescendo del +54% dopo che il multimiliardario sudafricano aveva pubblicato su Twitter un’immagine photoshoppata dal popolare film Disney Il Re Leone, con lui che reggeva il logo del cane di Dogecoin.

La volatilità del Dogecoin (DOGE) legata alle dichiarazioni di Elon Musk non si riscontrava solo in movimenti rialzisti ma anche ribassisti. Nel mese di maggio 2021, quando Musk è stato ospitato alla trasmissione Saturday Night Live, e ha dato l’impressione di prendere in giro il Dogecoin, la moneta ha perso il -30% circa in poche ore.

Adesso però, a parte le speculazioni che riguardano le decisioni che Elon Musk si appresta a prendere per quel che riguarda l’implementazione di Twitter e il coinvolgimento di Dogecoin in questi progetti, sono proprio le basi tecniche della meme coin che potrebbero iniziare a subire dei sostanziali cambiamenti.

Il co-fondatore di Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, nel mese di febbraio del 2022 ha confermato che collaborerà con la Dogecoin Foundation in modo da portare questa criptovaluta dalla Proof-of-Work (PoW) alla Proof-of-Stake (PoS), cioè la stessa transizione (compatibile con gli obiettivi della green economy e sul risparmio energetico) che è stata ultimata proprio qualche mese fa dalla seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ETH appunto.

