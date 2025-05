Nonostante i segnali rialzisti, Solana si trova al centro di tensioni e incertezze che preoccupano investitori e analisti nel breve termine.

Solana mostra forza tecnica e innovazione, ma quattro fattori sollevano preoccupazioni nel mercato. Pattern rialzisti, tokenizzazione e possibili ETF spingono SOL, mentre analisti valutano rischi e opportunità per il secondo trimestre 2025.

Solana (SOL) sta mostrando segnali di forza, con un pattern rialzista a tazza e manico sul grafico dei prezzi, iniziative per tokenizzare azioni sulla sua blockchain e crescenti probabilità di approvazione per un ETF su SOL a Wall Street. A questi si aggiunge l’impressionante crescita della capitalizzazione di mercato delle stablecoin nell’ecosistema di Solana. Questi sviluppi indicano un supporto a lungo termine per il prezzo di SOL e posizionano la criptovaluta per una potenziale sovraperformance rispetto ad altre altcoin nel secondo trimestre del 2025.

1. Un pattern rialzista a tazza con manico

Il 28 aprile 2025, l’analista tecnico Ali Martinez, noto su X come “Ali Charts,” ha condiviso con i suoi 136.000 follower un’analisi del grafico di Solana. “SOL sta formando un pattern a tazza con manico, iniziato a ottobre 2022,” ha scritto, evidenziando come la “tazza” si sia completata a novembre 2024, con il “manico” formatosi durante il recente panico di mercato post-insediamento di Trump. Questo pattern, un classico segnale di inversione rialzista, è particolarmente affidabile su intervalli temporali lunghi come i due anni e mezzo osservati. Martinez ha aggiunto che le Bande di Bollinger, posizionate al centro del grafico a 4 ore, suggeriscono un imminente movimento di prezzo, rafforzando le prospettive rialziste per Solana a maggio.

2. Tokenizzazione delle azioni sulla blockchain di Solana

La tokenizzazione degli asset finanziari rappresenta una svolta per i mercati, e Solana è in prima linea. Il 30 aprile, il Solana Policy Institute, insieme ad altre tre organizzazioni, ha presentato alla SEC una proposta chiamata “Project Open” per emettere token rappresentativi di azioni negoziabili sulla blockchain di Solana. Questa iniziativa segue le parole di Larry Fink, CEO di BlackRock, che nella sua lettera annuale di aprile ha previsto che la tokenizzazione di azioni, obbligazioni e altri asset rivoluzionerà i mercati finanziari, abilitando transazioni istantanee e liberando miliardi di dollari bloccati nei ritardi di regolamento. L’adozione di questa tecnologia da parte di Solana rafforza il suo ecosistema e il suo appeal per investitori e sviluppatori.

3. ETF su Solana: probabilità di approvazione al 90%

Il 29 aprile, Eric Balchunas, analista senior di ETF per Bloomberg, ha aggiornato le probabilità di approvazione per gli ETF crypto in attesa presso la SEC. Per un ETF su Solana, Bloomberg Intelligence stima una probabilità del 90% entro il 2025, superiore all’85% di XRP e al 75% di Avalanche e Cardano. Questo ottimismo riflette il crescente interesse istituzionale per Solana, che potrebbe replicare il rally storico di Bitcoin seguito al lancio degli ETF su BTC nel 2024. Un’approvazione dell’ETF su SOL rappresenterebbe un catalizzatore significativo per il prezzo e l’adozione della criptovaluta.

4. Boom delle stablecoin nell’ecosistema di Solana

L’ecosistema di Solana ha registrato una crescita esplosiva della capitalizzazione di mercato delle stablecoin, passata da meno di 5 miliardi di dollari un anno fa a oltre 13 miliardi a maggio 2025, secondo i dati di DeFiLlama. Le stablecoin, apprezzate per la loro capacità di facilitare swap di valuta e proteggere dalla volatilità, hanno aumentato la liquidità disponibile per il trading nell’ecosistema. Questo incremento, avvenuto in meno di 12 mesi, è un indicatore fondamentale della robustezza dell’ecosistema di Solana e del suo potenziale rialzista nel breve termine.

Solana si distingue per questi quattro fattori che ne rafforzano il posizionamento. Il pattern grafico rialzista, l’innovazione nella tokenizzazione, le prospettive di un ETF e la crescita delle stablecoin indicano che SOL potrebbe non solo resistere alle pressioni di mercato, ma superare molte altcoin nel secondo trimestre del 2025. Questi sviluppi rappresentano un segnale chiaro per gli investitori: Solana sta costruendo le basi per una crescita sostenuta e un ruolo sempre più centrale nel panorama Web3.

Solaxy: una soluzione scalabile e duratura per la blockchain di Solana

Solaxy (SOLX) si presenta come una risposta stabile e orientata al lungo termine per la blockchain di Solana. Operando come Layer 2, Solaxy è progettato per incrementare la scalabilità e alleviare la congestione della rete, fornendo un’infrastruttura ottimizzata per le applicazioni decentralizzate (dApp). Questo lo rende una scelta strategica per gli investitori in cerca di un progetto innovativo con un significativo potenziale di crescita nel settore delle criptovalute. Partecipare alla prevendita di Solaxy rappresenta un’opportunità esclusiva per accedere a un ecosistema blockchain all’avanguardia, con benefici che superano la mera speculazione tipica delle meme coin.

Attualmente, il token SOLX è valutato a 0,001714 dollari. La prevendita ha recentemente superato i 33 milioni di dollari raccolti, guadagnandosi il titolo di miglior crypto presale dell’anno. Un elemento di grande attrattiva per gli investitori è la possibilità di mettere in staking i token SOLX, con un APY corrente del 130%, che consente ai primi partecipanti di generare reddito passivo accanto a un potenziale apprezzamento del capitale.

