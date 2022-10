Ripple (XRP) pronto a portare gli smart contract di Ethereum su XRP Ledger

Ci sono altre novità in arrivo per Ethereum (ETH) e per Ripple (XRP). Infatti la sidechain XRP Ledger, compatibile con EVM, sarà sottoposta alla sua seconda fase a inizio del prossimo anno, e questo dovrebbe alleggerire la catena sotto l’aspetto delle autorizzazioni e migliorarne la scalabilità.

Per gli utenti di Ripple (XRP) questo si potrebbe tradurre nella possibilità di interagire in futuro attraverso applicazioni decentralizzate (DApp) compatibili con Ethereum, in seguito al lancio di una fase test del nuovo XRP di Ripple, come riporta oggi Cointelegraph.

Del lancio della sidechain aveva parlato in un tweet pubblicato ieri, 17 ottobre, la società di sviluppo blockchain Peersyst Technologies. Nel post pubblicato su Twitter la società aveva evidenziato che la nuova sidechain è compatibile con Ethereum Virtual Machine (EVM).

Un fattore questo che potrebbe permettere agli utenti di Ripple (XRP) di avere accesso a DApp come Uniswap e portafogli Web3 come MetaMask e XUMM Wallet.

Della nuova sidechain fanno parte anche un bridge cross-chain che è stato realizzato per trasferire XRP e altre risorse tra la sidechain supportata da EVM e XRP Ledger Devnet.

L’ingegnere del software RippleX, Mayukha Vadari, ha spiegato che la versione “significa che gli sviluppatori non devono più scegliere tra blockchain compatibili con XRPL e EVM”.

Ed è stato lo stesso Vadari a spiegare che ora “gli sviluppatori potranno anche accedere alle transazioni veloci a basso costo di XRPL e portare smart contract basati su Solidity su XRPL”.

Cointelegraph, nel riportare la notizia, ha ricordato che “la sidechain compatibile con EVM basata su XRP è stata creata su misura dal protocollo Tendermint e mira ad elaborare 1.000 transazioni al secondo (TPS)”.

Prima fase della sidechain EVM già disponibile per il test su XRPL Devnet

L’ingegnere di RippleX ha osservato che la prima fase della sidechain EVM è ora disponibile per il test su XRPL Devnet. Nella fase due ci sarà la transizione della sidechain compatibile con EVM a una catena “senza autorizzazione” con un maggior livello di scalabilità.

Vadari ha tenuto ad evidenziare che l’obiettivo che ci si prefigge di raggiungere è quello di raggiungere tempi di blocco in linea con quelli dell’XRP Ledger per la seconda fase, che dovrebbe essere lanciata all’inizio del prossimo anno.

Quanto all’obiettivo finale, Vadari ha spiegato che “è la fase tre: una sidechain EVM senza autorizzazione e un bridge disponibile su XRPL Mainnet”.

Il prezzo di Ripple (XRP) resta congelato dall’inverno crypto

Quella riportata oggi da Cointelegraph dovrebbe essere una notizia in grado di smuovere il prezzo di Ripple (XRP), e ad essere precisi dovrebbe innescare un qualche trend rialzista, ma non stiamo assistendo a nessun particolare rialzo.

La notizia sta influendo poco sull’andamento di prezzo di XRP che attualmente viene scambiato a 0,476 dollari, e risulta in aumento del +23,86% su base mensile, ma nelle ultime 24 ore risulta persino in calo di quasi 3 punti percentuale.

Si tratta di un periodo particolarmente delicato non solo per il mercato delle criptovalute nel suo insieme, ma per Ripple in particolare. Il recente annuncio infatti arriva nel mezzo di una causa durata quasi due anni che la SEC (Security Exchange Commission) Usa ha mosso contro Ripple.

Intanto Ripple continua a muoversi nel campo delle Central Bank Digital Currencies (CBDC), e si registra la recente collaborazione con la Royal Monetary Authority del Buthan del mese di settembre scorso.

