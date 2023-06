Sberbank, la principale banca russa, è pronta a offrire servizi di trading crypto

Sberbank, la più grande banca della Russia, ha annunciato l’introduzione dei servizi di trading crypto per i propri clienti, segnalando un significativo progresso nell’industria delle criptovalute nel paese.

I clienti della banca avranno accesso ai servizi legati agli asset digitali a partire da giugno, consentendo loro di acquistare e vendere criptovalute attraverso la banca. Inizialmente previsti per aprile, i servizi sono stati posticipati e saranno ora disponibili nel corso di questo mese. La banca prevede anche di introdurre transazioni in risorse finanziarie digitali per i suoi clienti.

La decisione di Sberbank di offrire servizi di trading crypto riflette il progresso internazionale nel settore delle criptovalute, mentre gli Stati Uniti continuano a rafforzare la regolamentazione degli asset digitali.

Anatoly Popov, presidente del Consiglio di amministrazione della banca, ha condiviso che i clienti potranno acquistare e vendere CFA, asset supportati da una combinazione di attività e titoli. Inoltre, Sberbank potrebbe emettere asset digitali per decine di miliardi di rubli nel prossimo futuro.

Alexander Vedyakhin, vicepresidente della banca, ha sottolineato che questa nuova funzionalità potrebbe portare maggiore liquidità alla banca, beneficiando gli investitori interessati alle criptovalute.

La Russia ha abbandonato i piani per creare un exchange di criptovalute nazionale regolamentato, optando invece per regolamentare diverse piattaforme di trading di criptovalute.

Inizialmente, si stava considerando la possibilità di lanciare un exchange unificato in collaborazione con il Moscow Exchange, ma il governo russo ha modificato i suoi piani. Il paese si concentra ora sulla creazione di regole per la creazione e la gestione di piattaforme di trading di criptovalute.

Questa decisione è stata motivata dalla possibilità per le imprese russe di condurre transazioni transfrontaliere e di evitare sanzioni tramite le piattaforme di trading di criptovalute.

Le principali società russe nel settore delle criptovalute sostengono l’idea di un quadro normativo per le organizzazioni piuttosto che un exchange crypto nazionale. L’implementazione di nuovi meccanismi di regolamentazione potrebbe ridurre i rischi di sanzioni e attacchi informatici alle infrastrutture e risolvere le preoccupazioni relative al dominio di mercato.

Alcuni esperti suggeriscono che gli exchange di criptovalute dovrebbero limitare l’accesso agli investitori non qualificati alle loro piattaforme inizialmente. Tuttavia, l’idea di un exchange di criptovalute unificato in Russia non è stata ritenuta realistica dalla comunità delle criptovalute nel paese.

