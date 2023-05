Scommesse online decentralizzate: Chancer annuncia le scommesse P2P senza banco

Non è un segreto che, nel gioco d’azzardo, il banco ne esca sempre vincitore. Nonostante ciò, il mercato delle scommesse online è stato valutato a circa 63,53 miliardi di dollari nel 2022. Nel rendersi conto della necessità di un cambiamento, due fratelli, Adam e Paul Kelbie, hanno deciso di creare un nuovo paradigma per gli appassionati di scommesse attraverso Chancer, una piattaforma di betting decentralizzata alimentata da un nuovo cripto token chiamato CHANCE.

Oggi scoprirai come funziona Chancer, perché è pronta a trasformare l’industria del gioco d’azzardo e perché CHANCE potrebbe essere una delle nuove criptovalute più interessanti del mercato.

Chancer: una nuova era per le scommesse

Con il proliferare del mercato del betting online, cresce anche l’esigenza di processi di scommessa più equi. Ecco Chancer, un nuovo e rivoluzionario progetto di criptovaluta che mira a rivoluzionare la scena delle scommesse online grazie al suo modello peer-to-peer (P2P). Invece di scommettere contro il banco, gli utenti diventano essi stessi il banco, creando i propri mercati di previsione per qualsiasi evento immaginabile, come ad esempio chi diventerà il prossimo presidente degli Stati Uniti o se domani pioverà a Los Angeles.

Grazie a Chancer, i sistemi tradizionali delle piattaforme di scommesse online potrebbero essere resi obsoleti e sostituiti da un approccio democratizzato che consente agli utenti di scommettere direttamente tra loro. Queste attività possono spaziare da una scommessa personale tra un piccolo gruppo di amici a un evento virale di massa con migliaia di scommettitori, con ogni scommessa effettuata usando il token CHANCE come valuta.

I co-fondatori, Adam e Paul Kelbie, scommettono che Chancer sarà una forza dirompente nel settore del gioco d’azzardo. Sfruttando la tecnologia blockchain, prevedono che Chancer offrirà un nuovo livello di controllo e trasparenza quasi sconosciuto nell’attuale mercato delle scommesse online, un aspetto che dovrebbe attrarre sia gli appassionati di scommesse che gli investitori in criptovalute.

Chancer è più di una semplice piattaforma di scommesse online

Nel mondo dei bookmaker centralizzati, è il banco a stabilire le quote, le regole e i pagamenti. Si tratta di una struttura rigida che non ha visto grandi evoluzioni nel corso degli ultimi due decenni, oltre ad aver aumentato le probabilità sempre più a sfavore dello scommettitore medio. Al contrario, gli utenti di Chancer possono creare i propri mercati di scommesse decentralizzati, le proprie quote e possono affidarsi a una fonte di risoluzione indipendente (verificata da moderatori imparziali) senza alcuna restrizione.

In altre parole, mentre il modello di scommesse centralizzate si concentra sull’estrazione del maggior valore possibile, Chancer mira a massimizzare il valore per i suoi utenti. Ad esempio, il token CHANCE consentirà pagamenti rapidi con commissioni minime, mentre le transazioni saranno registrate in modo indelebile sulla rete Binance Smart Chain (BSC). Inoltre, il suo programma Share2Earn premia gli utenti che creano mercati e incoraggiano la partecipazione, aprendo un nuovo flusso di reddito oltre alle vincite.

Come molte delle migliori piattaforme di scommesse, Chancer offrirà anche streaming live utilizzando il WebRTC di Google, il che significa che sarà facile guardare partite ed eventi insieme a migliaia di utenti in tutto il mondo. Altri aspetti, come i giochi gestiti dalla community, un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) pianificata e le ricompense di staking, dipingono il quadro di una piattaforma impegnata a creare un’esperienza di scommesse inclusiva e interattiva.

Il presale dei token CHANCE

Il nuovo cripto token di Chancer, CHANCE, è il passaporto di ogni appassionato di scommesse per una vivace piattaforma di scommesse P2P. Ogni scommessa e vincita viene effettuata in CHANCE, così come i premi di market-making e di staking.

Dato il potenziale di Chancer per quanto riguarda il trasformare l’industria delle scommesse online come la conosciamo oggi, la domanda di CHANCE potrebbe crescere a dismisura nei prossimi mesi, così come il suo prezzo. Man mano che la piattaforma guadagna trazione, la sua base di utenti potrebbe aumentare praticamente da un giorno all’altro, facendo crescere la domanda e, in ultima analisi, i guadagni per gli investitori di CHANCE.

Per ora, però, il nuovo cripto token è ancora agli inizi. L’imminente presale, che comprende 12 tappe, è molto atteso dagli esperti del settore. Il prezzo iniziale di CHANCE, pari a $0,01, sembra eccezionalmente sottovalutato nel contesto della visione di Chancer e il suo ruolo chiave per una piattaforma di scommesse rivoluzionaria non fa che aumentare il suo fascino.

Considerazioni finali

Chancer rappresenta un salto di qualità nel panorama del betting online. Il suo modello di scommesse P2P sposta il potere dal banco all’individuo. Inoltre, il ruolo integrale del token CHANCE nella piattaforma evidenzia un’opportunità redditizia. Il progetto è ancora in fase embrionale, ma le probabilità sembrano essere a favore di Chancer.

Puoi partecipare al presale di CHANCE qui.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!