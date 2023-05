Stellar (XLM) e ArbDoge AI (AIDOGE): ultime news e prospettive

Nelle ultime settimane ci sono state una serie di notizie molto interessanti che hanno riguardato alcune criptovalute di seconda fascia. Stiamo parlando di Stellar (XLM) e ArbDoge AI (AIDOGE). Grazie a queste ultime news, le crypto in questione hanno messo a segno variazioni di prezzo anche di una certa rilevanza. Per chi è solito investire in criptovalute, restare sintonizzati su queste novità è fondamentale per poter cogliere le occasioni del mercato.

In questo articolo parleremo proprio delle ultime notizie sulle 3 crypto citate. Inoltre, essendo il nostro un sito di trading, analizzeremo anche le prospettive di XLM e AIDOGE.

Stellar (XLM) trend prezzi e ultime notizie

Iniziamo da Stellar che, tra le tre citate, probabilmente è quella più nota. Per chi non lo sapesse, Stellar è una piattaforma open source basata sulla tecnologia blockchain che è stata creata per facilitare il trasferimento rapido ed economico di valute e asset digitali. Obiettivo di Stellar è permettere alle persone di inviare denaro in modo semplice e veloce a livello globale, riducendo al minimo i costi delle transazioni.

Attualmente il token nativo di Stellar, XLM, possiede una capitalizzazione di mercato pari a 2,4 miliardi di dollari.

Da anni Stellar ha creato una fitta trama di partnership con numerose organizzazioni finanziarie e società di tecnologia con l’obiettivo di promuovere la sua idea di inclusione finanziaria. Proprio nell’ambito di questa strategia va inquadrato l’accordo che è stata recentemente siglato tra Visa, Mastercard e la Banca Centrale Brasiliana per il lancio del Real Digitale. Cosa centra Stellar con tutto questo? Ebbene sarà proprio sulla blockchain Stellar che nascerà la moneta digitale carioca. Per adesso siamo ad un test pilota che però lascia ben sperare.

Infatti la Banca Centrale Brasiliana, coadiuvata da Visa e Mastercard, effettuerà un monitoraggio continuo delle prestazioni del Real Digitale tenendo anche in debita considerazione il feedback degli utenti. Obbiettivo è quello di perfezionare in corso la valuta affrontando eventuali sfide che potrebbero nascere.

La scelta di utilizzare Stellar come tecnologia di base per il progetto del Digital Real dimostra che la Banca Centrale del Brasile ha riconosciuto l’importanza di adottare soluzioni blockchain affidabili e collaudate per la sua iniziativa di valuta digitale. Attraverso la collaborazione con Stellar, la Banca Centrale carioca, passo dopo passo, punta a costruire un sistema di pagamento sicuro, efficiente ma soprattutto capace di gestire le tante necessità che può avere una valuta digitale nazionale.

Attualmente Stellar scambia a 0,0844 euro, in rialzo rispetto alle ultime sedute.

ArbDoge AI (AIDOGE) trend prezzi e ultime news

Seconda criptovaluta movimentata è ArbDogeAI (token AIDOGE). Attualmente ArbDogeAI vanta una market cap pari a 52,8 milioni di dollari, con un volume di 17,7 milioni di dollari. L’offerta in circolazione è di 174.455,9 bilioni AIDOGE. Si tratta di un ammontare considerevole.

ArbDogeAI può essere considerato uno dei più importanti players nel settore dei Non Fungible Token. La news è la seguente: è stata recentemente svellata la Truth AIDOGE NFT Collection. Adesso quindi conosciamo le caratteristiche e i prezzi di questa collezione formata da oltre 10.000 immagini di profilo artistiche generative uniche (PFP) che sono alimentate dall’intelligenza artificiale. Ognuna di queste opere d’arte ha caratteristiche distinte che la rendono un bene digitale unico. Non esistono due immagini del profilo uguali e questo è un elemento che pesa agli occhi dei collezionisti.

Grazie a questo annuncio ArbDogeAI, ha confermato la sua fama di operatore trasparente.

Da evidenziare che ArbDogeAI si è impegnata a destinare il 50 per cento delle royalties delle collezioni AIDOGE NFT direttamente ai titolari mediante un meccanismo di staking. Così facendo chi possiede e mantiene in suo possesso gli NFT può guadagnare una parte dei ricavi generati dalla collezione. Grazie a questo approccio gli interessi del progetto e della comunità sono tra loro allineati.

Ogni NFT è disponibile ad un prezzo fisso e anche questa è una caratteristica da apprezzare poichè orientata ad ottenere una partecipazione più ampia nell’ecosistema.

