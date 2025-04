La crescente adozione istituzionale di Bitcoin, sia da parte di aziende quotate come Strategy e Metaplanet sia da governi come gli Stati Uniti, suggerisce che il ruolo della criptovaluta come “oro digitale” sia ormai consolidato.



Strategy ottiene il 2,5% di BTC esistenti

Strategy, precedentemente nota come MicroStrategy, ha acquistato altri 3.450 Bitcoin per un valore di circa 286 milioni di dollari, secondo quanto riportato in un documento ufficiale depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Si tratta della terza settimana consecutiva in cui l’azienda guidata da Michael Saylor effettua un acquisto significativo di BTC, confermando il suo ruolo di “Bitcoin treasury” tra le aziende quotate in borsa.

L’acquisto è stato effettuato a un prezzo medio di circa 82.600 dollari per unità, portando il totale dei Bitcoin posseduti da Strategy a 531.644, per un valore di circa 45,2 miliardi di dollari al prezzo attuale di 85.000 dollari. Ad oggi, la società detiene oltre il 2,5% dell’offerta totale di Bitcoin in circolazione, rendendola il più grande detentore aziendale al mondo della princiaple criptovaluta.

Per finanziare queste operazioni, Strategy ha venduto 1 milione di azioni ordinarie di Classe A attraverso un programma di “at-the-market offering” lanciato lo scorso ottobre, annunciando di avere ancora la possibilità di emettere fino a 2 miliardi di dollari in nuove azioni. La notizia degli acquisti e dell’offerta azionaria ha contribuito a un incremento del suo titolo azionario $MSTR, salito del 4% a circa 312 dollari a inizio settimana, trainato anche dal rally del Nasdaq, cresciuto dell’1,5% grazie alle nuove esenzioni dai dazi per smartphone e computer.



Anche in Asia sta accadendo qualcosa di molto simile, Metaplanet, azienda giapponese quotata a Tokyo e soprannominata “la MicroStrategy asiatica”, ha acquistato 319 BTC per un valore di 26,3 milioni di dollari, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere quota 10.000 BTC entro la fine dell’anno. Attualmente, Metaplanet possiede 4.525 Bitcoin per un valore stimato di 384,6 milioni di dollari, diventando così il decimo detentore aziendale più grande al mondo.

Bitcoin e i dazi: un rifugio contro l’instabilità?

Le recenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, culminate con l’imposizione di dazi fino al 245% sulle merci cinesi da parte dell’amministrazione Trump, hanno avuto un impatto diretto sui mercati finanziari, comprese le crypto. Il prezzo di Bitcoin è inizialmente sceso sotto i 76.000 dollari, per poi recuperare fino a toccare quota 85.000 dollari, segnando un incremento dell’5,4% nell’ultima settimana. Secondo analisti come Richard Teng (CEO di Binance) e Matt Hougan (CIO di Bitwise), questa fase potrebbe segnare l’inizio di un nuovo trend dove Bitcoin emerge come bene rifugio non sovrano in un mondo multipolare e finanziariamente instabile.

Un altro sviluppo rilevante arriva direttamente dalla Casa Bianca, dove Bo Hines che ha la funzione di direttore esecutivo del Presidential Council of Advisers on Digital Assets, ha dichiarato che l’amministrazione Trump sta considerando l’uso dei proventi derivanti dai dazi per finanziare l’acquisto di Bitcoin, in modo da rafforzare la riserva strategica di Bitcoin istituita a marzo.

