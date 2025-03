L’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo alla creazione di una riserva strategica di criptovalute ha scosso il mercato, facendo impennare i prezzi delle principali criptovalute.



Gli Stati Uniti creano una riserva di criptovalute

Ieri sera, il presidente americano Trump ha dichiarato che per il momento le principali Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e Cardano saranno incluse nella nuova “Crypto Strategic Reserve“. L’annuncio è stato fatto sulla piattaforma Truth Social, dove Trump ha sottolineato che questa mossa mira a posizionare gli USA come leader nell’industria delle criptovalute dopo anni di “attacchi corrotti” da parte dell’amministrazione dell’ex presidente Joe Biden e dell’ex presidente della SEC, Gary Gensler. Inizialmente, Trump aveva menzionato solo le altcoin, sollevando alcune preoccupazioni su un abbandono di $BTC ed $ETH nella riserva strategica, ma circa 1 ora dopo ha specificato con un altro post che ovviamente anch’esse sono incluse e “le ama”.



Impatto sul mercato crypto

L’annuncio ha avuto un impatto immediato sui prezzi delle principali criptovalute, il token che ne ha risentito maggiormente è stato Cardano ($ADA) che ha registrato un aumento del 45% nelle ultime 24 ore, mentre XRP e Solana sono saliti rispettivamente del 16,5% e il 12%. Anche Bitcoin ed Ethereum, le due criptovalute con la maggiore capitalizzazione di mercato, hanno visto un incremento di oltre il 10%, nonostante non fossero menzionate nel post iniziale di Trump, per poi ritracciare leggermente questa mattina, con un rialzo del 7,7% per BTC e 5% per ETH rispetto al prezzo di ieri.



La visione di Trump per l’industria blockchain

Trump ha promesso di trasformare gli Stati Uniti nella capitale crypto mondiale, un impegno che ha ribadito durante la sua campagna per la rielezione. Dopo aver definito Bitcoin una “truffa” durante la sua prima amministrazione, Trump ha cambiato totalmente idea, abbracciando l’industria delle criptovalute e impegnandosi a dare una chiarezza normativa per le aziende ed enti istituzionali operanti in questo settore. L’annuncio di Trump di creare una riserva strategica di criptovalute rappresenta un momento cruciale per l’industria delle criptovalute, elevando il settore dopo anni di attacchi da parte dell’amministrazione Biden.

L’amministrazione sotto la guida del presidente Joe Biden e del presidente della SEC Gary Gensler, ha adottato un approccio di regolamentazione severa nei confronti dell’industria delle criptovalute, spesso definito come “regolamentazione tramite enforcement”. Questo approccio ha portato a numerose cause legali e indagini contro importanti aziende di criptovalute come le piattaforme di scambio (CEX) Coinbase e Binance. Molti nel settore ritengono che queste azioni abbiano soffocato notevolmente l’innovazione e rallentato la crescita dell’industria delle criptovalute negli Stati Uniti.

Dall’inaugurazione di Trump, la sua amministrazione ha cercato di annullare le restrizioni regolamentari avviate dall’amministrazione Biden, sostituendo da subito il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) che recentemente ha annunciato di aver ritirato le accuse civili contro Coinbase, Binance, OpenSea, Robinhood Crypto e Uniswap.

Un futuro migliore per Solana

Alla luce di questi sviluppi, gli investitori sono sempre più interessati alle nuove opportunità nel settore delle criptovalute appartenenti alle blockchain che faranno parte della riserva strategica.



