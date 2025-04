Il prezzo di Monero è aumentato di oltre il 50% durante la giornata di ieri su diversi exchange, lasciando gli appassionati di criptovalute alla ricerca di una spiegazione per questo improvviso rialzo.

Monero (XMR) sperimenta un balzo del 50%

Il mondo delle criptovalute ha assistito a un particolare evento nella giornata di ieri, con il prezzo di Monero (XMR), una delle principali criptovalute incentrate sulla privacy, che ha registrato un’impennata del 50% passando da 200 a 250 dollari. Il motivo di questo rialzo è legato a una serie di transazioni sospette che hanno coinvolto una grande quantità di Bitcoin (BTC) rubati, in un’operazione che ha sollevato molte preoccupazioni tra gli esperti di blockchain e i regolatori.



Secondo l’investigatore on-chain ZachXBT, il balzo del prezzo di Monero è stato alimentato dal passaggio di 3520 BTC (circa 330,7 milioni di dollari) attraverso più exchange istantanei, con i fondi che sono stati rapidamente convertiti in Monero, dando il via a un aumento dei prezzi di XMR.

Il flusso di Bitcoin è stato etichettato come “sospetto” da ZachXBT, che ha dichiarato che i fondi sono stati immediatamente riciclati attraverso più piattaforme di scambio per poi essere convertiti in Monero (XMR). Questo tipo di movimento è stato interpretato come un’operazione di riciclaggio, con XMR, noto per la sua capacità di anonimizzare le transazioni, che è stato scelto come strumento per “pulire” i fondi.

Anche se l’operazione ha sollevato domande sull’origine dei fondi e sull’identità degli attori coinvolti, l’inchiesta non ha confermato con certezza se il furto fosse opera di attori statali, come suggerito da alcune voci che puntavano sulla Corea del Nord. Tuttavia, il fatto che una parte significativa di questi Bitcoin sia stata convertita in XMR ha sollevato interrogativi sull’utilizzo della privacy in criptovalute per attività illecite, evidenziando le sfide che i regolatori affrontano nel monitorare transazioni su blockchain pubbliche.Proprio per questo motivo alcuni popolari exchange hanno deciso di rimuovere la criptovaluta Monero dalla loro piattaforma di scambio.

Il prezzo di BTC cresce, superando i 95.000 dollari

Mentre il mercato delle criptovalute è stato scosso dalla volatilità di Monero, Bitcoin ha continuato la sua corsa, toccando nuovamente il valore di 95.000 dollari dopo una breve flessione. Il prezzo di BTC aveva mostrato segnali di debolezza all’inizio della settimana, scivolando brevemente sotto i 93.000 dollari, ma ha rapidamente recuperato terreno, attestandosi sopra i 94.000 dollari.



Le forze rialziste, alimentate dall’interesse istituzionale e dal continuo afflusso negli ETF spot USA, che hanno raggiunto i 3,6 miliardi di dollari dalla scorsa settimana, continuano a sostenere la crescita del prezzo di Bitcoin. La sua capitalizzazione di mercato ha superato i 1,88 trilioni di dollari, mentre la sua predominanza rispetto alle altcoin è salita al 64,3%.

BTC Bull Token è l’opportunità giusta per sfruttare BTC

Nel contesto dell’attuale crescente entusiasmo per Bitcoin, emergono nuove soluzioni finanziarie legate al suo ecosistema, come BTC Bull Token ($BTCBULL). Questa meme coin è progettata per trarre vantaggio dal rialzo di Bitcoin, sostenendo la sua corsa verso i 250.000 dollari e oltre. La prevendita, disponibile sul sito web ufficiale, ha già superato i 5 milioni di dollari, dimostrando l’interesse che sta suscitando tra gli investitori e analisti crypto come Matteo Afrasinei.

La funzionalità principale di $BTCBULL è quella di premiare i suoi possessori ogni volta che Bitcoin raggiunge nuovi record di prezzo, come i 150.000 o 200.000 dollari. Ciò avviene principalmente in due modi: il primo è attraverso la distribuzione di Bitcoin ai possessori di $BTCBULL, mentre il secondo è tramite il burning della fornitura di $BTCBULL quando Bitcoin raggiunge determinati target di prezzo. Questo sistema non solo incentiva la partecipazione degli investitori, ma aumenta anche la scarsità di $BTCBULL, facendo salire la domanda e il valore del token.



Un’altra caratteristica interessante di BTC Bull Token è la possibilità di ottenere un rendimento significativo attraverso lo staking, con un rendimento annuo dell’80%. Questa struttura permette di attrarre non solo i trader alla ricerca di un guadagno rapido, ma anche gli investitori a lungo termine che desiderano massimizzare il ritorno sugli investimenti in un mercato in continua evoluzione. Con la crescente popolarità di Bitcoin e le previsioni rialziste sul suo futuro, BTC Bull Token rappresenta una delle opportunità più interessanti per gli appassionati di criptovalute.

