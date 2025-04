La competizione tra ETH e XRP è più accesa che mai, con Ethereum che ha dalla sua la maggior parte dei protocolli DeFi e l’interesse di colossi come BlackRock, e XRP che potrebbe beneficiare di un quadro regolatorio più favorevole alle crypto e maggiore adozione istituzionale.



Ethereum sotto pressione

Nel panorama sempre più competitivo delle criptovalute, Ethereum ed XRP si trovano in una corsa serrata per mantenere, o conquistare, il secondo gradino del podio, dietro a Bitcoin. Le dinamiche di mercato, le decisioni istituzionali e le evoluzioni regolatorie stanno disegnando un nuovo scenario che potrebbe stravolgere le gerarchie entro il 2028.

Nonostante la storica centralità di Ethereum nel settore della finanza decentralizzata, il 2025 non sta riservando buone notizie per l’andamento del suo prezzo. I deflussi dai fondi ETF basati su ETH sono aumentati del 39% in una sola settimana, con un’emorragia di capitali pari a oltre 82 milioni di dollari. Questo trend, iniziato a metà febbraio, coincide con il calo del prezzo di ETH fino a circa 1.600 dollari, in netto contrasto con i picchi intorno ai 4.000 dollari registrati nel 2024. In questo momento, Ethereum ha un prezzo di 1.663 dollari ed è in rialzo del 6% negli ultimi 7 giorni, nonostante i deflussi negli ETF.

Il sentimento negativo su ETH si riflette anche negli indicatori tecnici, con l’RSI (indice di forza relativa) si aggira intorno a quota 32 nel settimanale, segnalando un asset in fase di ipervenduto, mentre l’indicatore MACD mostra un possibile segnale di divergenza rialzista in arrivo. La scorsa settimana, il rapporto ETH/BTC ha segnato un nuovo minimo locale di 0,01855, che non era mai stato ritoccato da gennaio 2020.

BlackRock raddoppia

Tuttavia, in mezzo al pessimismo degli investitori retail, l’asset manager più grande al mondo (BlackRock) ha deciso di rilanciare la sua fiducia nella seconda crypto per capitalizzazione, aumentando la propria esposizione in ETH fino a 1,8 miliardi di dollari. Questo movimento suggerisce una visione di lungo periodo in cui Ethereum potrebbe mantenere il suo ruolo chiave nella DeFi e i RWA, nonostante le difficoltà a breve termine.



XRP in rimonta

La vera sorpresa arriva da XRP, secondo la banca internazionale Standard Chartered, il token di Ripple potrebbe superare Ethereum entro il 2028, raggiungendo un prezzo di 12,50 dollari. Questo rappresenterebbe un incremento di circa il 500% rispetto al prezzo attuale di 2,12 dollari. Le motivazioni alla base di questa previsione includono una crescente adozione istituzionale, lo sviluppo di soluzioni per pagamenti transfrontalieri e una maggiore chiarezza normativa, favorita dal contesto politico sotto la presidenza Trump.

In particolare, il possibile lancio di un ETF spot su XRP nel terzo trimestre del 2025 potrebbe attirare tra i 4 e gli 8 miliardi di dollari in flussi di capitale, rafforzando ulteriormente la posizione dell’asset. Nella scorsa settimana è stato lanciato il primo ETF in leva x2 su XRP dall’azienda Teucrium, con ticker XXRP, attirando un afflusso di 5 milioni di dollari nella prima giornata. Questo fondo mira a raddoppiare la performance giornaliera di XRP ed è rivolto a investitori con una maggiore tolleranza al rischio.

Un altro elemento chiave è l’evoluzione della battaglia legale tra Ripple e la SEC, secondo l’avvocato Fred Rispoli c’è una probabilità del 90% che Ripple decida di ritirare o risolvere il contenzioso, con una possibile intesa privata. La scadenza del 16 aprile per la presentazione del ricorso potrebbe rappresentare un punto di svolta definitivo, capace di rimuovere l’incertezza normativa che ha frenato XRP negli ultimi anni.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.