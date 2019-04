Forum Banca 2019, confermato il Fintech Smart Village

Nuovo appuntamento con il Fintech Smart Village, anche quest'anno confermato al Forum Banca 2019.

IKN ha presentato Forum Banca 2019, evento giunto alla sua dodicesima edizione, e in grado di ospitare per il terzo anno consecutivo il Fintech Smart Village, ovvero un’area che viene completamente dedicata alla presentazione e alla condivisione dei progetti sulle nuove startup Fintech.

Peraltro, come confermato dalla stessa IKN, il Forum Banca 2019 si concentrerà sul modo in cui i modelli di Fintech stanno modificando il modo in cui funzionano gli elementi base di tutto il settore bancario, come i finanziamenti, i pagamenti, le assicurazioni.

Nuovi modelli, improntati all’innovazione, che hanno spinto le banche e le istituzioni finanziarie tradizionali a collaborare con le società Fintech o a sviluppare e a implementare le proprie soluzioni, nella consapevolezza che non si può rimanere indietro lungo la strada della trasformazione digitale.

Tra le applicazioni di maggiore rilievo in questo campo, si può certamente compiere un breve cenno sull’intelligenza artificiale, sul cloud computing, sulla privacy e sulla sicurezza, sulle tecnologie mobili avanzate.

Tra gli speaker del Fintech Smart Village, viene per il momento confermata la presenza di Ghela Boskovich, fondatrice di FemTechGlobal: una presenza molto importante, considerato anche che FemTechGlobal sponsorizza “Women In Tech” e il Banking Technology Award.