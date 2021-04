TeamSystem lancia fondo da 50 milioni di euro per PMI e microimprese

Nuovo fondo per le PMI e le microimprese da parte di TeamSystem: ecco le novità in arrivo dalla società

TeamSystem ha deciso di lanciare il suo primo fondo di investimento alternativo con obiettivo di raccolta pari a 50 milioni di euro. Stando a quanto riepiloga il quotidiano Il Sole 24 Ore, l’operazione sarà realizzata mediante la propria controllata TeamSystem Capital at Work sgr, con lo scopo di finanziare le PMI e le microimprese italiane in modalità digitale e, allo stesso tempo, consentire a investitori finanziari istituzionali come banche e assicurazioni di investire in sicurezza nell’economia reale del Paese grazie a una struttura di garanzie che – si legge ancora nell’articolo – dovrebbe poter minimizzare l’assorbimento di capitale regolamentare.

Come spiegato dal CEO Federico Leproux, lo strumento permetterà a TeamSystem di supportare in maniera ancora più attiva le PMI italiane in un percorso che potrebbe permetter loro di divenire maggiormente competitive attraverso l’innovazione, con lo scopo di integrare il software di gestione del business TeamSystem con le esigenze finanziarie delle aziende.

Già oggi TeamSystem può vantare un parco clienti di 1,4 milioni di unità tra piccole e medie imprese, microimprese e professionisti, per i quali processa più di 300 milioni di fatture ogni anno.

TeamSystem dispone inoltre di una piattaforma focalizzata sulla cessione dei crediti commerciali: attraverso l’uso di questo strumento le imprese possono incassare in anticipo fino al 90% dell’importo delle fatture.

Ancora, recentemente la società ha stretto un accordo con Banco Bpm per mettere a disposizione una linea di 100 milioni di euro: attraverso essa la piattaforma potrà acquistare fino a 400 milioni di euro di fatture.

Ora, un ulteriore tassello: la creazione di una società di gestione del risparmio e il lancio del primo fondo con cui ampliare ulteriormente le possibilità di accesso al credito da parte delle PMI e delle microimprese, con nuove interessanti opportunità.