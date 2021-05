Borsadelcredito.it chiude l’anno con dati in forte crescita

La piattaforma presenta i principali risultati del proprio bilancio consolidato relativo al 2020.

Borsadelcredito.it, la fintech operante nel settore dell’erogazione di finanziamenti alle PMI, partecipata da P101, Azimut e GC Holding ha annunciato di aver chiuso il bilancio consolidato 2020 con un utile lordo di 613 mila euro e un utile netto di quasi 500 mila euro. I ricavi sono aumentati a oltre 4 milioni di euro, in incremento del 460% rispetto ai 743 mila euro del 2019. La posizione finanziaria netta si aggira intorno ai 3 milioni di euro.

Stando a quanto comunica la società, i dati positivi del 2020 sono il frutto di una forte accelerazione dell’erogato, che tra il 2015 e la fine del 2020 hanno toccato quota 150 milioni di euro, di cui circa la metà nel solo ultimo anno.

A crescere è anche la misura dei finanziamenti che sono stati concessi mediante la piattaforma, con 150 mila euro di media nel 2020, in incremento del 49% rispetto all’anno precedente. La società comunica altresì che il 30% delle imprese che sono state sostenute dai propri servizi hanno un legale rappresentante donna.

Nel comunicato societario si legge altresì che la società intende procedere con il consolidamento delle attuali partnership e alla stipula di nuovi accordi con operatori in ambito istituzionale. In tale ambito, rammentiamo come nel corso dello scorso mese di aprile la società abbia chiuso una cartolarizzazione di finanziamenti alle PMI da 200 milioni di euro, con sottoscrittori come il gruppo Azimut e la Banca Valsabbina.

“Per il 2021 puntiamo a triplicare la crescita dei volumi rispetto al 2020” – ha commentato il CEO e co-fondatore Ivan Pellegrini.