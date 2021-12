Criptovalute in forte calo: cosa è successo a Bitcoin e Ether?

Sono state 24 ore da dimenticare per le principali criptovalute: ecco cosa è accaduto tra venerdì e sabato.

Il prezzo di Bitcoin è calato bruscamente durante le ultime ore, precipitando verso i 43.000 dollari. La criptovaluta più capitalizzata al mondo ha poi successivamente ridotto le perdite, risalendo verso quota 48.000 dollari. Insomma, in un periodo di 24 ore che va da venerdì mattina a sabato mattina, il prezzo del Bitcoin è passato da circa 57.000 a 47.000 dollari, perdendo 10.000 dollari, o più del 17% del suo valore originario.

Parallelamente, anche il prezzo di Ether è calato a un minimo vicino ai 3.500 dollari, per poi risalire parzialmente a 3.870 dollari. Ether, la seconda moneta digitale più importante del mondo per valore di mercato, ha perso più del 16% da venerdì mattina a sabato mattina.

Le criptovalute hanno iniziato a perdere valore venerdì, proprio mentre i listini azionari cedevano terreno e gli investitori si rivolgevano verso la sicurezza dei Treasuries in un contesto di crescente avversione al rischio. Considerato che uno dei settori azionari più penalizzati è stato quello tecnologico: è possibile che questo accadimento abbia indotto molti investitori a scaricare le loro criptovalute.

Tuttavia, non c’è stata una chiara ragione per il calo delle criptovalute, come peraltro spesso avviene nel momento in cui si sperimentano gravi depressioni delle valute digitali.

"Le prove indicano che si tratta di un altro evento di vendita indotto dai derivati", sembra però convinto J.C. Parets, capo stratega di mercato per la ricerca tecnica di All Star Charts, in una nota. "Il flash crash di settembre ha avuto gli stessi driver di questo selloff - la leva è stata buttata fuori dal sistema in modo violento, che poi ha permesso al mercato di muoversi più in alto verso un nuovo massimo storico in ottobre".

Si può comunque notare come entrambe le criptovalute abbiano sperimentato scambi turbolenti da quando la variante omicron Covid è emersa, allineandosi al sentimento dei mercati azionari.

Bitcoin è ora in calo di circa il 30% da un massimo storico vicino a 69.000 dollari all'inizio di novembre.

