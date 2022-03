Sequoia Capital investe nella svizzera Yokoy

Nuove mosse di Sequoia in Europa: ecco le caratteristiche del nuovo round di finanziamento da 80 milioni di dollari.

Sequoia Capital sta scommettendo su quello che potrebbe essere il prossimo gigante tecnologico europeo. Un gigante che sta nascendo in Svizzera e che prende il nome di Yokoy, una piattaforma di supporto per le grandi aziende che desiderano conseguire una migliore efficienza nella gestione delle spese, nella fatturazione e nell’elaborazione delle carte di credito.

Per la società, Sequioia ha condotto un round di finanziamento da 80 milioni di dollari a cui hanno partecipato anche alcuni investitori precedenti, come Left Lane e Balderton Capital. L'accordo valuta la società con sede a Zurigo a più di 500 milioni di dollari.

Fondata nel 2019, Yokoy vende il suo software principalmente a grandi aziende, tra cui il servizio postale DPD e il produttore di treni Stadler. È in competizione con altri grandi operatori nel mondo della gestione delle spese come SAP e Coupa Software.

"La maggior parte dei nostri clienti tendono a non avere una soluzione di gestione delle spese a livello aziendale", ha detto Philippe Sahli, CEO e co-fondatore di Yokoy, aggiungendo che i suoi clienti target in genere si basano su sistemi IT "siloed" che sono isolati da altre parti del business.

Yokoy userà i nuovi fondi per perseguire l'espansione in Europa - ha recentemente aperto un ufficio nei Paesi Bassi - e assumere più personale. Con l'aiuto di Sequoia, l'azienda mira ad entrare negli Stati Uniti.

Per quanto concerne Sequoia, ricordiamo come l’invstitore stia espandendo le sue attività in Europa. L'azienda ha aperto un ufficio a Londra lo scorso anno e ha assunto nuovi partner cercare business promettenti in tale macro area.