ABN Amro introduce l’e-ID con funzionalità di pagamento

ABN Amro ha cercato di unire l’ID digitale alla funzionalità di pagamento al fine di accelerare il processo di onboarding delle transazioni consumer-to-business.

Il servizio – denominato ID & pay – è stato sviluppato da ABN Amro e permette agli utenti di memorizzare il proprio ID in modo sicuro e di effettuare pagamenti in un’unica applicazione. Il primo cliente pilota del programma è l’azienda “bicycle as a service” Swapfiets, che ha affermato che userà il processo per semplificare l’iscrizione dei soci.

Edwin van Bommel, chief strategy & innovation officer di ABN Amro, ha dichiaato che “ID & pay è nato da un’esigenza che abbiamo individuato tra i nostri clienti commerciali. L’esigenza di offrire ai loro clienti un processo di onboarding e di pagamento molto più semplice. Questa applicazione batte ogni altro processo di onboarding presente sul mercato, in quanto rappresenta un modo facile da usare per i clienti di fornire un documento d’identità e pagare prodotti e servizi. È unica in Europa”.

Il top manager ha anche precisato come la funzionalità sia come avere un login di Google combinato con PayPal, ma all’interno dell’ambiente sicuro di ABN Amro. In altri termini, prosegue ancora van Bommel, anche la privacy dell’utente è protetta in modo completo e solido, con i dati personali forniti e i pagamenti effettuati visualizzati in un’unica comoda applicazione.