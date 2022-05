Azioni Zoom in forte crescita dopo utili migliori del previsto

Le azioni di Zoom sono salite del 16% nelle contrattazioni di ieri, dopo che il fornitore di software di video chat ha riportato utili del primo trimestre migliori del previsto e ha formulato previsioni ottimistiche per il secondo periodo.

Secondo Refinitiv, gli utili sono stati pari a 1,03 dollari per azione, contro gli 87 centesimi per azione previsti dagli analisti. I ricavi sono stati pari a 1,07 miliardi di dollari, in linea con le aspettative.

Soddisfacente anche la guidance di redditività per il trimestre in corso e per l’intero anno, a dimostrazione del fatto che l’azienda sembra essere in grado di ridurre i costi in un contesto di crescita economica rallentata. Considerato che gli investitori sono sempre più alla ricerca di società tecnologiche in grado di produrre utili, mentre si orientano verso titoli in grado di resistere meglio all’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse, ne è derivato un positivo accoglimento della trimestrale Zoom.

Per quanto concerne il futuro a breve termine, Zoom prevede un fatturato compreso tra 1,115 e 1,12 miliardi di dollari per il secondo trimestre, pari a una crescita di almeno il 9,2%. Secondo Refinitiv, gli analisti prevedevano una crescita dell’8,7% a 1,1 miliardi di dollari. La società prevede inoltre un utile per azione compreso tra 90 e 92 centesimi, superiore agli 87 centesimi stimati dagli analisti.

Per l’intero anno fiscale, Zoom prevede un fatturato compreso tra 4,53 e 4,55 miliardi di dollari, contro i 4,55 miliardi previsti dagli analisti. Secondo Refinitiv, gli utili saranno compresi tra 3,70 e 3,77 dollari per azione, contro i 3,53 dollari attesi dagli analisti.

