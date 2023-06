Intesa Sanpaolo guarda al fintech con Isybank: innovazione e semplicità in un’app

E’ Intesa Sanpaolo la prima banca italiana a puntare dritto sul fintech. Laddove spesso e volentieri ci sono stati soprattutto annunci senza che poi essi siano stati seguiti dai fatti, il gruppo guidato da Carlo Messina ha guardato ancora una volta alla concretezza lanciando Isybank, un’app di servizi bancari dove innovazione e semplicità trovano la loro naturale sintesi. Il fatto che per la big del settore bancario italiano, la nuova banca digitale sia essenziale lo si comprende dai vertici di peso che sono stati decisi per la giovane Isybank. Amministratore delegato, infatti, sarà Antonio Valitutti mentre il presidente è Mario Boselli.

Ma al di là di questi aspetti formali, come funziona Isybank di Intesa Sanpaolo e per quale motivo la nuova banca digitale viene ritenuta una delle migliori nel panorama italiano?

Andiamo con ordine.

Il ruolo di Isybank nell’ecosistema Intesa SP

Tanto per iniziare Isybank non è la classica fintech che quasi nasce dal nulla come purtroppo molto spesso accade. La nuova banca digitale, e questo il gruppo di Carlo Messina lo ha evidenziato durante la comunicazione a riguardo, è frutto di un investimento di complessi 650 milioni di euro e del lavoro di 4 mila persone di grande specializzazione. Grazie a questo impegno la banca commerciale è diventata fintech facendo proprie le tecnologie d’avanguardia e la solidità della banca tradizionale. Isytech si può considerare come la banca ideale per chi non va mai in filiale ed usa solo ed esclusivamente servizi digitali. In quanto tale, quindi, punta soprattutto alle generazioni più giovani.

Come giustamente messo in evidenza dal management, Isybank segna una evidente discontinuità nel modo stesso di fare banca. Tuttavia pur mettendo al centro la tecnologia, ed essendo frutto diretto della tecnologia, Isybank non fa a meno del ruolo della persona. E’ quindi una sintesi perfetta tra tradizione e innovazione.

Come messo in evidenza dal Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, l’obiettivo di lungo termine del suo istituto è quello di essere nel giro di 10 anni uno dei tre campioni europei del sistema bancario. Tuttavia, ha poi aggiunto il manager, rispetto al passato oggi c’è la consapevolezza che la crescita delle banche non avverrà tanto attraverso le operazioni di M&A ma “con la scelta e l’adozione delle migliori tecnologie d’avanguardia”.

In questo contesto, la nascita di una banca integralmente digitale come Isybank non è solo da considerarsi un evento tecnologico e finanziario ma rappresenta un vero e proprio orgoglio per la stessa Italia “e la dimostrazione che il nostro Paese ha i numeri per entrare con i suoi campioni nell’Olimpo delle banche internazionali. Qualche anno fa sarebbe stato difficile immaginarlo“.

Gli obiettivi fintech di Intesa Sanpaolo

L’obiettivo della banca guidata da Messina è quello di diventare una best practice nel settore tecnologico riuscendo ad offrire una esperienza bancaria all’avanguardia ai suoi attuali 12,3 milioni di clienti multicanale, tenendo conto che di questi ben 8,3 milioni utilizzano l’app Intesa Sanpaolo Mobile che, tra l’altro, è stata riconosciuta da Forrester Research come la migliore app di banking al mondo per funzionalità ed esperienza.

Lanciando Isybank Intesa Sanpaolo ha dimostrato ancora una volta di essere una banca leader nell’era digitale essendo capace di offrire soluzioni innovative ed efficienti per i suoi clienti in un contesto che è sempre più digitale.

Grazie anche a Isybank il futuro delle azioni Intesa Sanpaolo sul Ftse Mib sembra essere molto incoraggiante. Nell’ultimo anno la banca guidata da Messina ha messo a segno un rialzo del 33 per cento mentre su base mensile i prezzi sono fermi.

