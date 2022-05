Klarna vuole licenziare il 10% dei dipendenti

Klarna prevede di licenziare circa il 10% della sua forza lavoro globale, rendendo così l’azienda operante nel settore BNPL (buy now, pay later) l’ultima grande azienda tecnologica ad annunciare tagli dei posti di lavoro.

Sebastian Siemiatkowski, CEO e co-fondatore di Klarna, ha dato l’annuncio ai suoi dipendenti in un video messaggio preregistrato. La “stragrande maggioranza” dei dipendenti di Klarna non sarà colpita dalle misure, ha detto, ma alcuni “saranno informati che non possiamo offrire un ruolo nella nuova organizzazione (…) Se lavorate in Europa, vi verrà offerto di lasciare Klarna con un compenso“, ha detto il capo di Klarna. “Al di fuori dell’Europa, il processo per i dipendenti colpiti sarà diverso a seconda del luogo in cui si lavora“.

Klarna condividerà con i dipendenti ulteriori informazioni sui cambiamenti “molto presto”, ha detto Siemiatkowski. Il gigante svedese dei pagamenti ha attualmente un organico di oltre 6.500 persone.

I servizi BNPL consentono agli acquirenti di distribuire il costo degli acquisti in una serie di rate senza interessi, e sono diventati molto popolari quando Covid ha accelerato l’adozione dello shopping online. Ma gli investitori sono preoccupati per la sostenibilità della crescita del settore, dato che i consumatori stringono i cordoni della borsa a causa dell’aumento dell’inflazione e della crescita dei costi di finanziamento. Affirm, il più grande fornitore di BNPL negli Stati Uniti, ha perso quasi tre quarti del suo valore di borsa dall’inizio del 2022.