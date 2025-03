Le innovazioni che interessano le nuove tecnologie informatiche stanno cambiando fortemente le dinamiche sia della società che di tutti i settori dell’economia, nessuno escluso, coinvolgendo aziende, istituzioni e consumatori. L’avvento di nuove tecnologie ha modificato radicalmente il nostro modo di vivere, comunicare e lavorare, creando nuove opportunità e sfide in ambito economico e finanziario.

Il comparto finanziario si trova al centro di quella potremmo definire “una rivoluzione nella rivoluzione”, legata all’introduzione del denaro digitale. Non è più solo una questione di moneta tradizionale, ma di un sistema economico che si evolve verso il digitale, cambiando le regole del gioco. In questo articolo ci soffermiamo sui trend e le opportunità che la contraddistinguono.



Il denaro digitale ha il potenziale per abbattere barriere geografiche e sociali, creando un ecosistema più inclusivo. Le tecnologie blockchain e le criptovalute stanno permettendo a persone in tutto il mondo di partecipare a un mercato finanziario globale, che prima era limitato a chi aveva accesso a istituzioni bancarie tradizionali.

Il ruolo delle valute virtuali

I mercati finanziari hanno registrato profondi cambiamenti con l’avvento della digitalizzazione, a cominciare dalle cosiddette valute virtuali, definite dalla Banca d’Italia nel modo seguente:

“rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Alcuni esempi sono Bitcoin, LiteCoin, Ripple.”

A fare da spartiacque è stata proprio l’introduzione dei Bitcoin, avvenuta nel 2008 e avvolta nel mistero: ruota intorno alla figura di Satoshi Nakamoto, uno pseudonimo dietro al quale si cela un’identità che non è mai stata rivelata. La creazione del Bitcoin ha dato vita a un nuovo paradigma di valuta, completamente decentralizzato e basato su una rete globale di computer che operano in maniera autonoma.

Oggi questa criptovaluta viene impiegata all’interno di molteplici transazioni, a fronte di una quotazione che prende forma da dinamiche differenti da quelle delle monete di stampo tradizionali. Questa peculiarità è uno degli aspetti più interessanti delle criptovalute, che non dipendono da un governo o una banca centrale, ma dal mercato e dalle sue leggi di domanda e offerta.

Diversamente dall’euro o dal franco svizzero, per fare degli esempi, il valore Bitcoin non dipende infatti da un ente centralizzato né da meccanismi di per sé sofisticati. È infatti legato unicamente al rapporto domanda/offerta, a fronte dell’impiego di un database che considera quanto le persone che manifestano interesse sono disposte a pagarlo. Questo porta a una volatilità che può sembrare un rischio, ma che rappresenta anche una straordinaria opportunità per chi è in grado di analizzare e interpretare i segnali del mercato.

Un tratto, quest’ultimo, distintivo delle valute virtuali e che le differenzia dagli altri sistemi di pagamento. Le criptovalute stanno diventando strumenti di investimento altamente speculativi, ma al contempo anche mezzi di pagamento per beni e servizi, favorendo un cambiamento nel modo in cui concepiamo il denaro stesso.

Le previsioni secondo Forbes

Il mercato del denaro digitale ha conosciuto momenti di alti e bassi, tanto da non poter essere considerato stabile nemmeno oggi, a diversi anni di distanza dalle prime monete virtuali. L’instabilità è stata una caratteristica comune nelle fasi iniziali delle criptovalute, ma questo non ha impedito loro di crescere in modo esponenziale, sia in termini di valore che di adozione globale.

Una cosa è indubbia: le opportunità sono state fin da subito rilevanti, complice la nascita di nuove forme di investimento come quelle legate al cosiddetto trading online, particolarmente di tendenza, pur richiedendo una particolare conoscenza tanto delle dinamiche che del mercato. I trader e gli investitori, oggi, hanno accesso a strumenti tecnologici avanzati che permettono loro di monitorare e interagire con i mercati delle criptovalute in tempo reale, un aspetto che ha reso il trading delle criptovalute ancora più popolare e dinamico.

Secondo quanto riportato da Forbes, il 2024 è stato un anno positivo per chi ha deciso di investire nelle valute virtuali, complice l’ascesa di Donald Trump alla Presidenza degli Stati Uniti, i successi conseguiti da Ripple, la capitalizzazione registrata dalle stablecoin, capace di superare i 200 miliardi di dollari per la prima volta nel corso della sua storia. Il 2024 ha rappresentato un periodo di grande ottimismo per gli investitori, con il mercato delle criptovalute che ha mostrato segni di recupero e consolidamento. Questo è stato in parte alimentato dalla crescente fiducia nelle stablecoin, che sono viste come un’alternativa più stabile rispetto alle criptovalute più volatili come il Bitcoin.

Quali sono le previsioni per il 2025? Gli analisti parlano di un mercato ancora in rialzo nel primo trimestre con successivo calo e un’ulteriore ripresa dopo l’estate. Questo sulla scia di quanto avvenuto l’anno scorso.

È inoltre previsto un revival degli NFT, che hanno registrato un periodo di forte crisi nel biennio 2022-2023. Ciò è dovuto a una stabilizzazione delle dinamiche convogliate intorno agli influencer, oggetto di un forte ri-asset, e una valorizzazione degli stessi NFT. Essi, infatti, stanno iniziando a essere percepiti maggiormente per la loro funzione culturale e persino storica, e anche le valute virtuali dovrebbero beneficiarne, trovando ulteriori campi d’azione interessanti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.