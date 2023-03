Project Icebreaker, nuovi passi avanti per la valuta digitale delle banche centrali

Il Project Icebreaker, un’iniziativa congiunta della Banca dei Regolamenti Internazionali e delle banche centrali di Israele, Norvegia e Svezia, ha concluso con successo lo studio sui potenziali benefici e le sfide dell’utilizzo delle valute digitali delle banche centrali (CBDC) nei pagamenti internazionali.

Il progetto ha infatti testato con successo la fattibilità tecnica della conduzione di transazioni transfrontaliere e valutarie in un modello hub-and-spoke tra diversi sistemi sperimentali di CBDC: in questa fase del programma, una transazione transfrontaliera è stata scomposta in due pagamenti nazionali, facilitati da un fornitore di valuta estera attivo in entrambi i sistemi nazionali.

Nella maggior parte dei sistemi di pagamento transfrontalieri esistenti, il pagatore non ha alcuna possibilità di scelta per quanto riguarda il tasso di cambio, poiché non ha alcun controllo su chi sia il fornitore della conversione in valuta estera. Nel modello sviluppato dal progetto Icebreaker, invece, molti fornitori di valuta estera possono presentare quotazioni all’hub del sistema, che seleziona automaticamente quella più conveniente per l’utente finale.

Questo assetto competitivo attenua il rischio di una liquidità insufficiente nella coppia di valute desiderata, che può far lievitare le commissioni e persino ritardare la transazione. Il sistema Icebreaker implementa l’uso di valute ponte se le transazioni tra due specifiche valute finali non sono disponibili o non sono favorevoli, promuovendo la concorrenza tra i fornitori di valuta estera.

Il progetto ha inoltre dimostrato che il modello hub-and-spoke può ridurre il rischio di regolamento e di controparte utilizzando pagamenti coordinati in moneta di banca centrale e completando le transazioni transfrontaliere in pochi secondi.

Andrew Abir, vice governatore della Banca d’Israele, ha in tal proposito dichiarato che

Se Israele dovesse emettere uno shekel digitale, sarebbe molto importante farlo secondo gli standard globali in evoluzione, in modo che gli israeliani possano utilizzarlo anche per pagamenti transfrontalieri efficienti e accessibili. Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare affinché il modello Icebreaker diventi uno standard globale, gli insegnamenti tratti da questo progetto di successo sono stati molto importanti per noi e per la comunità delle banche centrali.

