15 anni di contributi possono bastare per andare in pensione? Ecco quand’è che sono sufficienti

La pensione di vecchiaia rappresenta un traguardo ambito per molti lavoratori, ma spesso si pensa che sia necessario raggiungere un minimo di 20 anni di contributi per averne diritto.

In realtà, esistono alcune eccezioni che consentono di richiedere il trattamento previdenziale anche con soli 15 anni di contribuzione. Proviamo quindi a vedere quali sono le condizioni e le normative che permettono a determinate categorie di lavoratori di accedere alla pensione di vecchiaia con un periodo di contribuzione ridotto.

Come far bastare 15 anni di contributi per andare in pensione

Quali sono quindi le condizioni per ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi? Se hai 15 anni di contributi e desideri accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo, ecco quali sono gli aspetti che dovresti prendere in considerazione.

Secondo quanto riportato nell’inserto “L’Esperto” de Il Sole 24 Ore di aprile, i lavoratori dipendenti e i professionisti autonomi iscritti al regime di assicurazione generale obbligatoria (AGO) possono richiedere la pensione di vecchiaia con un periodo contributivo ridotto. Tuttavia, c’è un requisito fondamentale: devono aver ottenuto l’autorizzazione a versare contributi volontari entro il 31 dicembre 1992.

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi rappresenta una delle chiavi per poter accedere alla pensione di vecchiaia con meno di 20 anni di contributi.

Secondo la risposta fornita dall’esperto nell’inserto de Il Sole 24 Ore, il decreto Legislativo 503/1992 ha innalzato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia da 15 a 20 anni.

Tuttavia, il comma 3 del medesimo decreto stabilisce che tale innalzamento dei requisiti non si applica ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti al regime dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago) che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1432/1971 e successive modifiche e integrazioni.

Per usufruire di questa deroga e richiedere la pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi, è necessario che la decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro il 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l’assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia effettuato versamenti prima di tale data.

Quindi, in base a quanto abbiamo visto fin qui, sebbene di norma sia richiesto un periodo contributivo di almeno 20 anni per ottenere la pensione di vecchiaia, alcune categorie di lavoratori possono accedere a questo trattamento previdenziale anche con soli 15 anni di contributi.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!