Lotta all'evasione, controlli fiscali con Evasometro 2020 ledono diritti dei contribuenti

Per il garante della privacy l'Evasometro 2020, nuovo strumento in dotazione di Agenzia delle Entrate e Gdf lede diritti contribuenti

Non ha usato mezzi termini il garante della privacy per esprimere la propria disapprovazione in merito al nuovo strumento che andrà in dotazione ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza nella lotta contro l'evasione fiscale, vero chiodo fisso dell'attuale governo giallo-rosso.

Conosci il Social Trading? Vedi chi sono i migliori investitori trader italiani e del mondo e inizi a copiare il loro portafoglio. Conto Demo gratuito con 100.000€ virtuali per provare senza spendere i tuoi soldi Scopri i migliori trader su eToro con un Conto Demo Gratuito >>

Per il garante della privacy, Antonello Soro, il nuovo strumento inserito nella Legge di Bilancio 2020, che mira a combattere l'evasione e pertanto battezzato Evasometro 2020, lede i diritti dei contribuenti, né più né meno. Non è solo la privacy ad essere al centro della Memoria sui nuovi controlli contro i soggetti che evadono il fisco depositata in Senato dal garante, ma anche i diritti che sono previsti dallo Statuto del Contribuente.

L'utilizzo dell'Evasometro comporterà sostanzialmente l'uso esclusivo delle banche dati per individuare i cosiddetti profili a rischio evasione, e ciò potrebbe produrre una sbagliata rappresentazione della capacità contributiva del contribuente. Secondo il garante della privacy infatti è fondamentale che all'uso degli algoritmi si affianchi il fattore umano, altrimenti i diritti dei contribuenti rischiano di non essere rispettati.

Ma è proprio l'intervento umano che la Legge di Bilancio 2020 intende ridurre al minimo nelle analisi sul rischio evasione, e il fine ultimo è quello di evitare che i contribuenti possano essere a conoscenza di quali dati vengono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Così come si presenta ora, l'Evasometro 2020 non rende possibile, da parte del contribuente, né la modifica dei dati come ad esempio informazioni errate, né la cancellazione di quelli acquisiti in maniera illegittima.

Il nuovo strumento rischia però di diventare un'arma a doppio taglio, in grado sì di colpire gli evasori, ma anche al tempo stesso di danneggiare lo Stato. Infatti la scelta relativa alle modalità di utilizzo dei dati personali dei contribuenti, che allo stato attuale modifica quanto previsto dal Codice della Privacy in materia di limiti ai diritti degli interessati, può produrre "condotte illecite, esponendo l'amministrazione a ingenti richieste risarcitorie oltre che a sanzioni amministrative rilevanti".

Con l'Evasometro 2020, almeno in linea teorica, si attuerebbe però una sorta di anonimizzazione dei dati, almeno stando a quanto affermano i realizzatori, ma per il garante della privacy si tratta solo di uno slogan. Dal momento che l'obiettivo dell'evasometro è quello di individuare soggetti specifici, l'attuazione della cosiddetta "pseudonimizzazione" non ottiene di fatto alcun effetto "anonimizzante" dei dati dei contribuenti.

Privacy e diritti dei contribuenti a rischio con l'Evasometro 2020

L'Autorità Garante per la Privacy, nella Memoria depositata in Senato, critica pesantemente l'articolo 86 della Legge di Bilancio 2020, nella quale si prevede l'utilizzo di questo nuovo strumento, l'Evasometro 2020 appunto, per individuare i profili a rischio evasione. Per il garante infatti il nuovo evasometro intacca sia la privacy che i diritti dei contribuenti.

Questo nuovo strumento che mira a combattere l'evasione fiscale incentivando l'adempimento spontaneo, risulta potenziato rispetto ai suoi predecessori, grazie all'uso incrociato di informazioni presenti in tutte le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e in quelle dell'Archivio dei rapporti finanziari.

E se quello dell'evasometro non è un concetto nuovo in Italia, quello previsto dalla Legge di Bilancio 2020 di novità ne contiene fin troppe. Una di queste riguarda il ruolo della Guardia di Finanza, alla quale verranno riconosciute le stesse facoltà in merito all'utilizzo dei dati personali, e al contempo affidati gli stessi compiti e poteri dell'Agenzia delle Entrate.

Nella Legge di Bilancio 2020 però il governo tenta in qualche modo di non 'calcare troppo la mano'. Tuttavia il tentativo di limitare l'invasività dei nuovi controlli fiscali incrociandoli con l'obbligo imposto dalla legge che tutela i diritti dei contribuenti, a cominciare proprio dalla privacy, attraverso l'anonimizzazione dei dati personali, è da ritenersi fallimentare.

Per l'Autorità Garante per la Privacy, il processo di anonimizzazione dei dati, detto "pseudonimizzazione", non produce l'effetto di rendere di fatto anonime le informazioni archiviate nelle banche dati del Fisco, che invece conservano comunque la loro caratteristica di dati personali. Si pone pertanto l'esigenza, se si intende procedere nella direzione del rispetto dei diritti del contribuente e della sua privacy, individuare nuove misure che limitino i rischi per l'interessato.

Un'altra accusa mossa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate riguarda la sua spropositata 'fame di dati personali'. In altre parole si fa notare che nelle banche dati del Fisco sono già contenute "miliardi di informazioni di dettaglio relative ad ogni aspetto della vita privata di tutta la popolazione, ivi compresi i minori". Informazioni che peraltro non vengono per larga parte utilizzate, il che significa che vengono raccolte molte più informazioni personali di quante ne siano concretamente utili ai fini fiscali.