Bonus 2023: ecco tutte le agevolazioni ancora disponibili e chi può richiederle

Nel 2023, nonostante molte agevolazioni siano scadute o non siano più disponibili, il Governo Meloni ha confermato e introdotto una serie di bonus che possono ancora essere richiesti. Questi bonus coprono una vasta gamma di spese, tra cui quelle per bollette, ristrutturazione, acquisto della prima casa, trasporti, figli e altro ancora.

Ecco un elenco completo dei bonus ancora disponibili nel 2023 e che possono essere richiesti nei prossimi mesi:

Carta Risparmio Spesa: Una delle novità introdotte dal Governo Meloni è la Carta Risparmio Spesa, che sarà disponibile a partire dal 1° luglio 2023. Questa carta è destinata alle famiglie che si trovano in difficoltà economica e consente loro di ottenere un bonus di 382,50 euro da utilizzare per la spesa alimentare. Per ottenere questa agevolazione, è necessario essere iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente, possedere un ISEE inferiore a 15.000 euro e non beneficiare di altri sussidi statali. Bonus trasporti: Anche il bonus trasporti sarà disponibile nel 2023 per studenti, lavoratori e cittadini che utilizzano frequentemente i mezzi pubblici. Per ottenere questo bonus, è sufficiente avere un reddito annuo inferiore a 20.000 euro. Grazie a questa agevolazione, è possibile ottenere un rimborso di 60 euro sull’abbonamento mensile o annuale per il trasporto pubblico locale o ferroviario nazionale. Bonus bollette: Il Governo Meloni ha confermato i bonus per le bollette di luce, gas e acqua anche nel 2023. Fino al 30 giugno, le seguenti famiglie possono beneficiare di agevolazioni e sconti per luce e gas: Nuclei familiari con un ISEE inferiore a 15.000 euro.

Famiglie numerose con almeno quattro figli a carico e un ISEE fino a 30.000 euro.

Persone che si trovano in gravi condizioni di salute.

A partire da ottobre, sarà introdotto anche un bonus riscaldamento per incentivare il risparmio energetico. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli su questa agevolazione, ma si prevede che sarà erogata “in quota fissa per tutti i cittadini senza limiti di reddito”.

Altri bonus: Oltre ai bonus sopra elencati, ci sono ulteriori agevolazioni ancora disponibili nel 2023: Bonus psicologo : Si tratta di un incentivo per le spese sostenute per visite e consulenze psicologiche.

: Si tratta di un incentivo per le spese sostenute per visite e consulenze psicologiche. Assegno unico per i figli : Un beneficio economico erogato alle famiglie con figli a carico.

: Un beneficio economico erogato alle famiglie con figli a carico. Bonus centri estivi per l’estate : Un contributo per sostenere i costi dei centri estivi per i bambini.

: Un contributo per sostenere i costi dei centri estivi per i bambini. Superbonus e bonus casa : Agevolazioni per la ristrutturazione e l’acquisto della prima casa.

: Agevolazioni per la ristrutturazione e l’acquisto della prima casa. Bonus affitto under 31 e bonus casa under 36: Incentivi per i giovani per l’affitto e l’acquisto di una casa.

Per ciascun bonus, è possibile ottenere ulteriori informazioni sui requisiti, gli importi e le modalità di richiesta consultando le relative fonti ufficiali fornite dal Governo di Giorgia Meloni. È importante rimanere aggiornati sulle scadenze e i termini di richiesta di ogni agevolazione.

Bonus psicologo 2023 in breve

Dopo il periodo di pandemia, come conseguenza in particolare del modo in cui essa è stata gestita come fenomeno mediatico, che sotto l’aspetto politico, si è osservato un aumento dei problemi di salute mentale dei cittadini.

In risposta a questa esigenza, le Province, i Comuni e le Regioni italiane hanno introdotto un nuovo bonus psicologo per giovani, adulti e anziani che necessitano di sostegno a livello mentale o psicologico.

Questo bonus consente di ottenere un voucher per prenotare visite di terapia gratuite, con l’importo del beneficio che varia in base all’ISEE. Rispetto allo scorso anno, il bonus psicologo è diventato permanente e può raggiungere fino a 1.500 euro per ogni cittadino. Per richiedere questo bonus, è necessario avere un reddito annuo non superiore a 50.000 euro.

Bonus per i figli a carico e per i centri estivi 2023

Per quanto riguarda i bonus per le famiglie e i figli, è stato confermato e rivalutato l’assegno unico e universale per i ragazzi fino a 21 anni. Questo beneficio è disponibile per le famiglie a partire dal settimo mese di gravidanza e continua fino al raggiungimento del 21° anno di età del figlio. L’assegno unico e universale prevede un sussidio mensile il cui importo varia in base all’ISEE, con relative maggiorazioni.

Inoltre, durante l’estate, è disponibile il bonus centri estivi, promosso dall’INPS e dalle Regioni. Questo bonus consente alle famiglie di risparmiare sulle spese di iscrizione e frequenza dei centri estivi per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età.

Superbonus e altre agevolazioni per la casa 2023

Nel campo della ristrutturazione abitativa, sono stati confermati numerosi bonus. Tra questi vi sono il bonus mobili, il bonus verde, il bonus ristrutturazione, l’Ecobonus e il Superbonus 90%.

Inoltre, sono disponibili anche:

bonus per la rimozione delle barriere architettoniche

bonus per gli infissi

bonus per le tende da sole

bonus per i garage

bonus per i pavimenti

bonus per i condizionatori

bonus per le zanzariere.

Sono stati inoltre confermati il bonus affitto per i giovani under 31, che prevede una detrazione fiscale fino a 2.000 euro per l’affitto di una stanza o di un appartamento, con un reddito ISEE inferiore a 15.493,71 euro, e il bonus prima casa per giovani under 36, che offre l’accesso alla garanzia statale all’80% e l’esenzione dalle imposte ipotecaria, catastale e di registro.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!