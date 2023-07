Bonus bollette 2023 Regione Lazio, ancora tempo fino al 24 luglio per presentare domanda

La Regione Lazio, tramite Roma Capitale, ha introdotto un bonus bollette da 150 euro per le famiglie che risiedono a Roma o negli altri Comuni laziali e che si trovano ad affrontare un aumento dei costi dell’energia elettrica.

Il bonus bollette è erogato una tantum e può essere richiesto da famiglie con un ISEE basso. È possibile fare richiesta di questo contributo anche per coloro che hanno già beneficiato di altre agevolazioni per contrastare l’aumento dei prezzi dell’energia. La scadenza per l’invio delle domande è il 24 luglio 2023, tramite la piattaforma online fornita da Roma Capitale.

Come fare per richiedere il bonus bollette da 150 euro

Per poter richiedere il bonus bollette, o bonus energia, è necessario soddisfare determinati requisiti. Il contributo di 150 euro è riservato ai residenti iscritti nell’anagrafe di Roma Capitale e ai titolari di un contratto di utenza di energia elettrica per l’abitazione di residenza situata a Roma o in uno dei Comuni del Lazio stipulato entro il 22 novembre 2022.

Inoltre, l’ISEE, ordinario o corrente, della famiglia richiedente non deve superare i 25.000 euro. Nella domanda è richiesto di indicare se la famiglia ha già beneficiato di agevolazioni simili stabilite dal decreto Aiuti bis.

La procedura per richiedere il bonus bollette prevede esclusivamente il canale telematico attraverso la piattaforma di Roma Capitale. Per accedere alla piattaforma, è necessario disporre delle credenziali di accesso ai siti ministeriali ed enti pubblici.

È possibile utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), richiedibile online, la Carta d’Identità Elettronica (CIE), da richiedere al proprio Comune di residenza, o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), disponibile presso gli uffici della Regione.

La procedura per richiedere il bonus energia è stata attivata il 3 luglio 2023 e le domande possono essere inviate fino alle 23:59 del 24 luglio 2023. È importante allegare alla domanda una copia della bolletta che attesti la titolarità di un’utenza di energia elettrica alla data del 22 novembre 2022. Inoltre, è necessario fornire un IBAN per ricevere i 150 euro tramite bonifico bancario.

Le domande saranno valutate e il richiedente potrà essere inserito in una graduatoria. Il bonus bollette verrà erogato fino all’esaurimento dei fondi disponibili, quindi vengono stabiliti dei criteri di priorità.

Prima di tutto, il bonus sarà assegnato a coloro che non hanno beneficiato delle agevolazioni del decreto Aiuti bis, con una priorità basata sul valore crescente dell’ISEE. Successivamente, il bonus verrà erogato a coloro che hanno ricevuto le agevolazioni, sempre in base al valore crescente dell’ISEE. In caso di parità di punteggio, sarà favorito chi ha inviato la domanda per primo. È quindi consigliabile presentare la richiesta tempestivamente.

