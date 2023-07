Bonus di 3.000 euro in aggiunta al RdC: una nuova opportunità economica

Il Governo ha introdotto una nuova misura di aiuto economico che consente ai beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC) di ottenere un guadagno extra fino a 3.000 euro, senza che ciò comporti una riduzione del proprio RdC mensile. Questo bonus, che rappresenta un’agevolazione fiscale e lavorativa, offre la possibilità di lavorare durante i mesi estivi senza perdere i benefici del RdC.

È importante sottolineare che questo incasso aggiuntivo non è da considerare come un bonus, ma come una vera e propria retribuzione derivante dal lavoro svolto. Il Governo ha stabilito che i percettori del RdC possano lavorare d’estate senza subire alcuna riduzione del proprio reddito di base. Tuttavia, è stato fissato un limite massimo di stipendio pari a 3.000 euro.

Questa novità sarà in vigore solo durante i mesi estivi, in quanto il programma di sostegno al reddito chiamato “reddito di cittadinanza” sarà eliminato a partire dal 1º gennaio 2024.

Al suo posto, verrà introdotto un nuovo reddito chiamato “assegno di inclusione”, che rappresenterà una forma di assistenza destinata esclusivamente alle persone più vulnerabili. Secondo le nuove regole, le persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non rientrano nella categoria degli anziani e non presentano disabilità, non potranno più beneficiare di alcun tipo di sussidio.

Come ottenere il guadagno extra di 3.000 euro insieme al RdC

I cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza e sono in grado di lavorare avranno l’opportunità di sfruttare le nuove possibilità offerte dal Governo Meloni. Fino a qualche mese fa, i percettori del RdC potevano accettare qualsiasi tipo di lavoro, incluso quello stagionale, ma correva il rischio di vedere il proprio reddito sospeso o ridotto.

Secondo il governo, questa situazione favoriva non solo l’economia sommersa, ma anche l’immobilità professionale dei percettori del RdC. Pertanto, su impulso di vari settori economici, come il settore turistico che negli ultimi anni ha segnalato difficoltà nel reperire nuovo personale, il governo ha deciso di consentire ai beneficiari del RdC di lavorare senza subire alcuna riduzione o sospensione del loro reddito di base.

La nuova disposizione permette alle persone che percepiscono il RdC di continuare a lavorare, soprattutto durante la stagione estiva, guadagnando uno stipendio fino a 3.000 euro.

Riuscirà questa nuova iniziativa a risolvere il problema della carenza di personale nel settore turistico? Lo scopriremo alla fine dell’estate. Nel frattempo, i lavoratori stagionali potranno approfittare di questa importante opportunità: continuare a percepire il reddito di base e lavorare, a condizione che il reddito derivante dal lavoro non superi i 3.000 euro lordi.

