Bonus insegnanti maggio ancora in ritardo: cosa sta succedendo e quando arriva

I docenti hanno aspettato invano l’arrivo del bonus insegnanti 2023 nella busta paga di maggio, infatti ancora una volta non c’è stato alcun aumento sugli stipendi. Di conseguenza, chi dovrebbe ricevere il bonus si troverà ad aspettare ancora fino alla fine di questo mese.

Quando parliamo del bonus Insegnanti, lo ricordiamo, ci riferiamo all’emolumento accessorio una tantum che era stato approvato e previsto dalla Legge di Bilancio 2023.

Nonostante il bonus sia stato riconosciuto ai dipendenti pubblici, continua a non comparire nemmeno sul cedolino di maggio degli insegnanti. È pertanto opportuno esaminare quanto spetta loro come arretrati per il bonus insegnanti e quali potrebbero essere le date effettive in cui l’emolumento accessorio una tantum, previsto dalla recente manovra finanziaria, potrebbe finalmente arrivare.

Con l’accredito del bonus Insegnanti ci saranno anche gli arretrati

I continui ritardi nel pagamento del bonus insegnanti di maggio stanno creando disagi. Infatti, gli insegnanti di ruolo con un contratto a tempo indeterminato, così come quelli con un contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, hanno già ricevuto il pagamento della busta paga di maggio, ma non hanno trovato il bonus aspettato.

Questa sorpresa sgradevole è arrivata quando hanno verificato che nemmeno sul cedolino di maggio era stato corrisposto il bonus busta paga, il quale avrebbe dovuto essere distribuito per tredici mensilità a partire da gennaio 2023 e terminare a dicembre dello stesso anno.

Dunque, i ritardi persistono e il bonus insegnanti non compare nemmeno sul cedolino di maggio nel sistema NoiPa. Gli insegnanti interessati da questo ritardo continuano ad accumulare arretrati relativi al bonus a partire da maggio.

Quando arriverà il bonus insegnanti 2023

Quali potrebbero essere le ragioni di questi continui ritardi? Secondo voci non confermate, l’ostacolo potrebbe risiedere nell’interpretazione tecnica e giuridica. A quanto pare, la Ragioneria dello Stato non ha ancora una visione chiara sulla modalità di accredito del bonus insegnanti in busta paga. È necessario decidere se erogare l’emolumento una tantum assimilandolo alla retribuzione accessoria fissa o attraverso un pagamento autorizzato.

La buona notizia è che, poiché l’emolumento accessorio una tantum è previsto per l’intero anno 2023 e per un totale di tredici mensilità, non vi è alcun rischio di perdere gli importi spettanti ai docenti.

Nonostante non siano ancora chiare le date in cui potrebbe finalmente partire il pagamento dello stipendio maggiorato per gli insegnanti, finché l’ostacolo interpretativo non verrà superato, abbiamo già a disposizione tutte le informazioni necessarie per comprendere gli importi che spettano loro.

In particolare, non tutti gli insegnanti riceveranno lo stesso aumento in busta paga. Questo dipenderà da due fattori:

il grado e l’ordine di istruzione in cui l’insegnante presta servizio

la sua anzianità lavorativa.

Ad esempio, un insegnante laureato della secondaria di II grado che ha prestato servizio per oltre 35 anni potrà ricevere un aumento della busta paga pari a 44,38 euro al mese grazie al bonus docenti. D’altra parte, se si tratta di un insegnante della scuola dell’infanzia o della primaria, con più di 35 anni di servizio, il bonus insegnanti sarà pari a 38,17 euro.

