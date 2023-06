Bonus Registratori di Cassa: ecco a chi spetta e come ottenere la detrazione

Il Decreto Aiuti quater (DL n. 176/2022) ha introdotto il Bonus registratori di cassa, un’iniziativa volta a sostenere i commercianti nell’adeguamento dei loro registratori di cassa in vista della nuova lotteria degli scontrini. Ai fini di evitare oneri eccessivi per i commercianti, il bonus copre fino al 100% dei costi per l’aggiornamento del “misuratore fiscale”.

A chi spetta e come viene erogato il bonus Registratori di Cassa

Il bonus registratori di cassa è regolamentato dall’articolo 18, comma 4-bis, del Dl n. 36/2022. Affinché i clienti possano beneficiare della nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini, i commercianti devono adeguare i loro registratori di cassa.

Per usufruire del bonus registratori di cassa, è necessario seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate nel provvedimento 231943 del 23 giugno 2023. Queste istruzioni stabiliscono che il bonus può essere utilizzato per la compensazione al 100% dei costi sostenuti per l’aggiornamento, fino a un massimo di 50 euro.

La compensazione può essere effettuata mediante il modello F24 a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale, previa effettuazione del pagamento con modalità tracciabile.

La compensazione del Bonus registratori di cassa deve essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Inoltre, è importante che il pagamento delle spese di aggiornamento del registratore di cassa/misuratore fiscale avvenga tramite strumenti tracciabili, escludendo il contante.

È possibile utilizzare assegni, bonifici bancari o postali, vaglia, addebito in conto, carte di credito, carte di debito, carte prepagate, bollettini postali e altri strumenti che permettano di tracciare il movimento di denaro.

Il credito di imposta può essere utilizzato fino al raggiungimento del plafond disponibile. Le richieste di compensazione saranno accolte in ordine cronologico e una volta esaurito il plafond, il credito di imposta non sarà più riconosciuto.

Mensilmente, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’importo dei crediti d’imposta utilizzati tramite il modello F24 per la compensazione. Inoltre, l’Agenzia provvede a informare i contribuenti quando le compensazioni suggeriscono l’avvicinamento al limite di spesa. Eventuali richieste di compensazione respinte vengono comunicate ai contribuenti tramite una ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!