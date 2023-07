Carta spesa da 382 euro: si richiede in Posta ed ecco come fare

Da martedì 18 luglio, è finalmente possibile ritirare presso gli uffici postali la tanto attesa “Dedicata a te“, la carta spesa che offre un bonus del valore di 382,50 euro.

Questa Postepay prepagata può essere utilizzata per acquistare beni e alimenti per famiglie di almeno tre componenti con un Isee fino a 15.000 euro. Il periodo di validità va dal primo agosto fino al 31 dicembre, permettendo alle famiglie aventi diritto di fare acquisti in tutta tranquillità e senza preoccupazioni finanziarie.

Attivazione e sconti aggiuntivi

Oltre ai 382 euro del bonus spesa, c’è un altro vantaggio da non sottovalutare: pagando con la carta spesa “Dedicata a te” è possibile ottenere ulteriori sconti del 15% presso tutti i supermercati e i negozi di alimentari che hanno aderito a questa iniziativa. Non lasciate che questa opportunità sfumi, perché per evitare che la carta scada, sarà sufficiente attivarla con il primo acquisto entro il 15 settembre.

Cosa comprare con la carta spesa

La lista dei prodotti acquistabili è ben definita e copre una vasta gamma di generi di prima necessità. Tra gli articoli ammessi rientrano carni di maiale, pollo, tacchino, manzo, pecora, capra e coniglio, oltre al pescato fresco (escluso quello surgelato).

Potrete quindi acquistare il latte e i suoi derivati, come yogurt e formaggi, nonché uova, olio di oliva e di semi, pane, prodotti di pasticceria e biscotti. Sfortunatamente, alcolici e tabacchi non sono inclusi nella lista degli articoli ammissibili per l’acquisto con la carta spesa.

Beneficiari del Bonus Spesa

Una delle caratteristiche più apprezzabili di questa iniziativa è che il bonus spesa viene assegnato automaticamente a chi ne ha diritto, senza richiesta formale da parte dei beneficiari.

L’INPS ha già verificato e identificato la platea dei destinatari del bonus, stabilendo che il reddito Isee non deve superare i 15.000 euro. Tuttavia, ci sono ulteriori criteri che devono essere rispettati: coloro che già ricevono altri tipi di aiuti finanziari, come il reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione, la disoccupazione (Naspi), la cassa integrazione e l’indennità di mobilità, non potranno ottenere il bonus spesa.

Esclusioni: chi non riceverà la carta spesa

L’iniziativa è dedicata specificamente alle famiglie italiane con almeno tre componenti. Di conseguenza, le coppie, i single e i single con un figlio non avranno diritto alla carta prepagata per fare la spesa. Invece, il criterio di assegnazione dà priorità alle famiglie composte da almeno tre persone, di cui almeno una è minorenne, e poi a quelle con tre componenti di cui almeno uno è minore di 14 anni. Infine, le famiglie con tre componenti senza limiti di età avranno l’opportunità di ottenere il bonus.

In conclusione, la carta spesa “Dedicata a te” è una preziosa opportunità per le famiglie italiane con bassi redditi, garantendo un sostegno concreto e un aiuto concreto per le spese alimentari e di prima necessità. Sfruttare questo bonus e i vantaggi aggiuntivi presso i negozi aderenti renderà l’esperienza di fare la spesa più piacevole e meno gravosa dal punto di vista finanziario.

Ricordatevi di attivare la carta con il primo acquisto entro il 15 settembre e di consultare la lista di prodotti ammissibili per massimizzare i benefici del bonus spesa. Buona spesa!

