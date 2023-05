Come risparmiare sullo stipendio delle badanti. Ci sono bonus da sfruttare?

L’assunzione di un’assistente per anziani, soprattutto nel caso in cui questa debba anche convivere con l’assistito, comporta costi piuttosto elevati per le famiglie.

Lo stipendio delle badanti, infatti, non è sempre sostenibile dalle famiglie con reddito medio-basso. Esistono però delle agevolazioni previste dal governo che potrebbero aiutare a ridurre i costi.

Quali sono le agevolazioni per risparmiare sullo stipendio delle badanti

Le leggi attualmente in vigore consentono di risparmiare sullo stipendio delle badanti assunte per assistere soggetti non autosufficienti. Il governo ha introdotto una serie di agevolazioni utili alla riduzione dei costi da sostenere, tra cui le detrazioni, il bonus Cassacolf e le agevolazioni per i servizi domestici.

Le detrazioni sancite dalla normativa statale sono pari al 19%. Ciò significa che su uno stipendio per la badante di 8.000 euro il contribuente potrà detrarre 2.100 euro, con il 19% che corrisponde a circa 399 euro detraibili dall’imposta dovuta all’erario. Inoltre, queste detrazioni sono cumulabili con la deduzione delle spese riguardanti i servizi domestici.

Bonus Cassacolf

Il bonus Cassacolf non può superare i 3.600 euro ripartiti in 12 mesi. Pertanto, l’importo mensile potrebbe essere di circa 300 euro. Si tratta di un rimborso riconosciuto ai datori di lavoro che non sono autosufficienti. Per ottenere il bonus, il datore di lavoro deve possedere 3 requisiti: iscrizione alla Cassacolf, 1 anno di contributi versati in favore della Cassacolf e una regolare posizione contributiva.

Infine, sono previste le deduzioni sulle spese riguardanti i servizi domestici. Tuttavia, queste agevolazioni sono riconosciute solo su contratti di lavoro regolarmente registrati. La deduzione corrisponde, in questo caso, a importi non superiori a 1.549,37 euro.

Quanto guadagnano le badanti

Chi è interessato a lavorare come badante deve prima di tutto definire la propria disponibilità, sia in termini di ore lavorative che di tipo di contratto, ad esempio part-time o full-time. Inoltre, è possibile scegliere di cercare offerte di lavoro attraverso un’agenzia specializzata o tramite annunci pubblicati online o sui giornali.

Per trovare la giusta posizione, è fondamentale preparare un curriculum vitae e una lettera di presentazione efficaci e veritieri. Inoltre, è importante prepararsi adeguatamente per la fase di colloquio con il datore di lavoro, presentando le proprie capacità e competenze in modo chiaro e convincente.

Per quanto riguarda lo stipendio delle badanti, è importante sapere che esiste una suddivisione in livelli che prevede una diversa retribuzione in base all’esperienza e alle responsabilità del ruolo.

Il livello A, quello base, prevede uno stipendio di 645,50 euro mensili, mentre il livello D Super, che prevede anche l’assistenza notturna, arriva a 1.417,21 euro.

Bisogna però tener conto anche di altre indennità che vanno ad aggiungersi allo stipendio base, come la tredicesima mensilità, il Tfr, i contributi previdenziali e l’indennità per vitto e alloggio per le badanti che convivono con la persona assistita.

In generale, il guadagno di una badante può essere considerato sufficiente, ma come in ogni lavoro, dipende dalle proprie esigenze e dalle condizioni contrattuali. Ad ogni modo resta sempre la possibilità di negoziare l’importo più consone alle proprie capacità.

Infine, è importante rimanere sempre aggiornati sulle novità del proprio settore lavorativo partecipando a conferenze e seminari professionali. In questo modo, è possibile migliorare le proprie competenze e offrire un servizio ancora più qualificato e professionale.

