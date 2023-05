Nuovi bonus per gli over 60. Ecco le agevolazioni che si possono avere nel 2023

Il Governo in carica ha adottato una serie di misure di sostegno per aiutare le categorie più esposte ad affrontare la grave crisi economica che il Paese sta affrontando per via delle decisioni politiche prese nell’ambito dell’emergenza Covid-19 e, in seguito, per quelle legate alla crisi ucraina.

Queste misure includono non solo bonus destinati ai giovani e alle famiglie con figli minori di 18 anni, ma anche una serie di benefici per coloro che hanno superato i 60 anni.

Quali sono gli aiuti economici previsti per gli over 60

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) eroga diversi bonus specifici per i cittadini di età superiore ai 60 anni, oltre ad altre esenzioni e agevolazioni concesse dal Governo. Vedremo in dettaglio quali sono questi nuovi bonus e aiuti e i requisiti necessari per poterne beneficiare.

Prima di approfondire le singole misure di sostegno destinate agli anziani e a coloro che hanno compiuto almeno 60 anni, è utile fare una panoramica generale dei bonus attualmente disponibili. Per il 2023, i cittadini di età superiore ai 60 anni possono accedere a una serie di bonus INPS e aiuti governativi, tra cui:

Aumento delle pensioni minime: È previsto un incremento delle pensioni minime per garantire un sostegno economico adeguato agli anziani. Bonus bollette: Si tratta di un sostegno finanziario per affrontare le spese energetiche, con l’obiettivo di alleviare il peso economico sulle famiglie anziane. Carta acquisti: È un beneficio che consente agli anziani di ottenere sconti su beni di prima necessità come generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e altri beni di consumo. Bonus elettrico per disagio fisico: È un’agevolazione che fornisce un sostegno finanziario per le persone anziane affette da gravi patologie che richiedono l’uso continuativo di apparecchiature elettriche.

Tuttavia, i bonus per gli over 60 non si limitano a questi. Sono previste anche esenzioni e sconti su servizi di trasporto come quelli offerti da Trenitalia, come la Carta Argento e la Carta Freccia Argento, nonché tariffe agevolate per i biglietti ferroviari e aerei.

Inoltre, per i cittadini di età superiore ai 60 anni è previsto l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario nel corso del 2023, a condizione che soddisfino specifici requisiti di reddito annuo.

Nuovi bonus per gli over 60: quali sono

Il Governo ha introdotto diverse agevolazioni e bonus per i cittadini di età superiore ai 60 anni, offrendo loro l’opportunità di risparmiare considerevolmente nel corso del 2023. Un primo aiuto riguarda i pensionati, che possono beneficiare di un recente aumento sulle pensioni.

Tuttavia, è importante precisare che questo aumento si applica solo ai pensionati che rientrano nella categoria dei percettori delle cosiddette “pensioni minime” e che abbiano raggiunto almeno i 75 anni. Questo aumento è stato introdotto dalla recente manovra economica per coloro che percepiscono una pensione minima.

Passando al bonus bollette, anche per il 2023 è stato confermato il cosiddetto bonus sociale. Gli over 60 possono beneficiare di questo bonus se il loro Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è inferiore a 15.000 euro, o 20.000 euro nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da almeno quattro figli a carico o se sono titolari del reddito di cittadinanza.

Un altro bonus disponibile per gli over 60 è il bonus elettrico per disagio fisico, gestito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Questa misura mira a ridurre le spese sostenute dalle famiglie e dagli anziani in caso di grave disabilità di un componente del nucleo familiare.

Sconti ed esenzioni per gli over 60

Oltre ai bonus INPS e ad altre agevolazioni estese anche nel 2023 dal Governo italiano, che offrono aiuti mensili o una tantum agli anziani, sono disponibili anche sconti ed esenzioni aggiuntive.

Tra le esenzioni rientra la possibilità per gli anziani over 60 (e non solo) di essere esentati dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie. Tuttavia, per beneficiare di questa esenzione, è necessario soddisfare determinate condizioni e requisiti, come condizioni sociali particolari o situazioni di reddito legate all’età.

Gli over 60 possono anche beneficiare di sconti sull’acquisto di biglietti per il cinema e il teatro, offerti dai Comuni di residenza o a livello regionale.

Inoltre, i cittadini di età superiore ai 75 anni godono di un’ulteriore esenzione, ossia l’esenzione dal pagamento del canone RAI. Tuttavia, anche in questo caso è necessario rispettare un requisito di reddito pari a 8.000 euro annui.

Infine, gli anziani possono usufruire di una serie di sconti sull’acquisto di biglietti per i trasporti, offrendo loro ulteriori agevolazioni per muoversi agevolmente.

