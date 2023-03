Ritardo pagamento pensioni aprile 2023. Ecco quando arriverà l’accredito, tutte le date

Sono già state fissate le date per i pagamenti delle pensioni Inps per il mese di aprile 2023, ma bisogna fare attenzione perché sono previsti alcuni ritardi. Vediamo quindi qual è il calendario dei pagamenti dell’assegno previdenziale e quando si potrà andare a ritirarlo presso gli uffici postali su tutto il territorio nazionale.

Pagamenti INPS aprile 2023 arriveranno in ritardo

I pagamenti delle pensioni di marzo 2023 sono terminati da pochi giorni, ed ora si pensa giustamente alle pensioni del mese di aprile. I pagamenti però arriveranno in ritardo, come accennato, infatti dopo la fine dello stato d’emergenza che era stato dichiarato per l’epidemia di Covid-19, l’Inps ha ripristinato il sistema per i pagamenti originario.

Nel caso di pensionati che riceveranno gli importi relativi alla prestazione previdenziale tramite accredito sul conto corrente, questi saranno fruibili sin dal primo giorno bancabile del mese di aprile.

Ma se il pensionato riceve la pensione presso gli uffici postali, dove si reca per ritirarla in contanti, allora è previsto che si applichi il solito calendario secondo il metodo tradizionale per l’erogazione delle pensioni in ordine alfabetico.

Calendario pagamenti pensione aprile 2023, le date da segnare

Quando era ancora attivo lo stato di emergenza per la pandemia di Covid-19 vi erano delle regole diverse per quel che riguarda il pagamento delle pensioni Inps. Gli assegni si potevano infatti ritirare con una settimana di anticipo circa rispetto al calendario tradizionale, ma ora è stato ripristinato il metodo originale.

Ma qual è quindi il calendario per il pagamento delle pensioni di aprile 2023? Il 1° aprile, che cade di sabato, nel corso della mattinata verranno pagate le pensioni per i primi beneficiari in ordine alfabetico, dopodiché si andrà avanti seguendo lo stesso ordine a partire dal 3 aprile fino a terminare il 7 aprile.

Questo è il calendario per i pagamenti delle pensioni di aprile 2023

sabato 1° aprile: cognomi che iniziano con A e B (gli uffici saranno aperti solo di mattina)

lunedì 3 aprile: cognomi che iniziano con C e D

martedì 4 aprile: cognomi dalla E alla K

mercoledì 5 aprile: cognomi dalla L alla O

giovedì 6 aprile: cognomi dalla P alla R

venerdì 7 aprile: tutti gli altri cognomi fino alla Z.

Tutti coloro che invece ricevono la pensione attraverso accredito su conto corrente, gli importi saranno già disponibili a partire da lunedì 3 aprile.

Il sistema delle suddivisioni per il pagamento delle pensioni è stato introdotto a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, con l’obiettivo di garantire l’erogazione delle pensioni evitando gli affollamenti nei luoghi pubblici e minimizzando i rischi di contagio. Anche se la fine dell’emergenza sanitaria è stata decretata ormai da tempo, la comodità della suddivisione per il pagamento delle pensioni è stata mantenuta.

Pagamenti pensione aprile 2023, come verificare l’accredito

Per sapere se la pensione di aprile 2023 è stata pagata oppure no, e quando sarà pagata, il pensionato può verificare direttamente dal portale dell’Inps, dove si possono visualizzare i cedolini in modo del tutto autonomo.

I cedolini della pensione infatti possono essere consultati tramite il portale istituzionale dell’Istituto entrando nella sezione “Servizio: Cedolino di pensione e servizi collegati”.

All’interno di questa sezione occorre inserire il proprio codice fiscale, lo Spid oppure la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), o in alternativa la Carta d’Identità Elettronica (CIE) per accedere all’area personale.

Una volta nell’area personale bisogna cliccare su “Vuoi visualizzare il cedolino” per visionare l’importo e la relativa data di esigibilità. All’interno della medesima area è anche possibile prendere visione dei cedolini della pensione relativi ai mesi precedenti cliccando su “Verifica pagamenti”.

Nell’area personale del portale dell’Inps si possono anche modificare i propri dati personali, inserire eventuali nuovi recapiti, inserire dati anagrafici mancanti, informazioni relativi ai contatti quali e-mail, posta elettronica certificata (PEC) e via dicendo.

