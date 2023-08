Supporto per la formazione e il lavoro, come funziona e a chi spetta

Il Reddito di Cittadinanza è stato al centro di numerose critiche e discussioni nel corso degli anni, spingendo il governo italiano a cercare nuove soluzioni per contrastare la povertà e l’esclusione sociale. In risposta a questa esigenza, il governo guidato da Giorgia Meloni ha introdotto due nuove misure: l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro.

Un aiuto concreto per il mondo del lavoro

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro, attivo dal 1° settembre 2023, offre un aiuto economico mensile di 350 euro per 12 mesi a coloro che partecipano a programmi di formazione e qualificazione professionale, nonché di orientamento e accompagnamento al lavoro. Questa nuova misura è stata pensata come alternativa al Reddito di Cittadinanza, con l’obiettivo di aiutare le persone a riqualificarsi e a trovare un impiego, favorendo così un’effettiva inclusione lavorativa.

Chi può accedere al supporto per la formazione?

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è destinato a persone tra i 18 e i 59 anni che si trovano in una condizione di povertà, con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 6.000 euro.

Questa opportunità si rivolge a coloro che non soddisfano i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione, offrendo così una soluzione concreta per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro a chi si trova in una situazione di svantaggio economico.

Come richiedere il supporto per la formazione e quali sono gli impegni che ci si deve assumere

Per ottenere il Supporto per la Formazione e il Lavoro, è necessario fare domanda tramite la piattaforma telematica dell’INPS. I richiedenti saranno poi convocati per sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, impegnandosi a partecipare attivamente a programmi di formazione e attivazione lavorativa.

È fondamentale rispettare questi impegni, poiché l’assegno potrebbe essere sospeso in caso di mancata partecipazione. Questo approccio mira a garantire che i beneficiari del supporto siano realmente coinvolti nel processo di riqualificazione e nel percorso verso un’effettiva inclusione nel mondo del lavoro.

Prospettive di miglioramento e possibili modifiche al supporto per la formazione

Il governo è attualmente al lavoro per valutare alcune modifiche al Supporto per la Formazione e il Lavoro, con l’obiettivo di accelerare l’erogazione dell’assegno e ridurre il tempo tra la sospensione del Reddito di Cittadinanza e l’inizio del nuovo sostegno.

Inoltre, è prevista l’attivazione della piattaforma telematica per le domande, denominata Siisl, che semplificherà il processo di richiesta del beneficio. Queste iniziative mirano a rendere il Supporto per la Formazione e il Lavoro un efficace strumento di attivazione al lavoro, contrastando la povertà e favorendo l’inclusione lavorativa.

In conclusione, il Supporto per la Formazione e il Lavoro rappresenta una significativa alternativa al Reddito di Cittadinanza. Offrendo un assegno mensile di 350 euro per 12 mesi, il governo intende incentivare la partecipazione a programmi di formazione e qualificazione professionale, fornendo un’opportunità concreta per migliorare le prospettive lavorative delle persone che si trovano in situazioni di svantaggio economico.

Con il corretto impegno e partecipazione da parte dei beneficiari, questa misura potrebbe contribuire significativamente a ridurre l’esclusione sociale e a promuovere l’inclusione nel mondo del lavoro.

