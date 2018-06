Corona Svedese trema per ipotesi referendum anti-Euro: spunti su cross USDSEK e EURSEK

La Corona Svedese è in calo dopo le richieste del principale partito di opposizione di Euro e Unione Europea

La corona svedese è al ribasso il giorno dopo che il partito di opposizione, noto per la sua posizione anti-euro, ha detto che avrebbe chiesto un referendum sull'adesione all'Unione europea del paese dopo le elezioni generali di settembre. La corona si è abbassata al mattino quando l'USDSEK è salito a quota 8,85 mentre EURSEK ha superato 10,27.

Il leader dei Democratici svedesi (un gruppo anti-immigrazione), Jimmie Akesson, ha dichiarato che la Svezia paga un'incredibile quantità di denaro e ottiene in cambio incredibilmente poco. Tuttavia, anche se gli investitori sono comprensibilmente spaventati, le osservazioni anti-europee sembrano essere altamente improbabili, questo punto di vista è condiviso abbastanza comunemente tra le istituzioni finanziarie svedesi.

Vale anche la pena ricordare che la coalizione di governo del primo ministro Stefan Lofven difficilmente otterrà una vittoria schiacciante nelle elezioni di settembre secondo i sondaggi. Per rassicurare gli investitori, il ministro degli Esteri svedese Margot Wallstrom ha twittato che lasciare l'UE "farebbe male alla Svezia e porterebbe all'insicurezza della gente comune: nel mondo incerto di oggi, è necessaria più cooperazione, non meno". Inoltre, secondo i sondaggi effettuati tra gli svedesi, continuano a optare per la permanenza all'interno dell'UE. Ora, è il turno del parlamento se proporre o meno il referendum.