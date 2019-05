Trading online: evento IG Trading Week per la formazione del trader

IG Trading Week un evento in 5 serate che si terrà nelle 5 principali città italiane

Manco poco al taglio del nastro di IG Trading Week, l'evento, targato IG.com, che è riconosciuto come dei più importanti appuntamenti formativi per quello che riguarda il trading online. Sia nel caso in cui tu sia un trader pricipiante che nel caso in cui tu ti ritenga un investitore esperto, IG Trading Week è l'evento che farà aumentare le tue conoscenze e le tue competenze operative.

IG Trading Week si terrà alla fine del mese di maggio (dal 27 al 31) coinvolgerà le 5 principali città italiane ossia Roma, Bologna, Verona, Milano e Torino. L'evento si svilupperà in complessive 5 serate (quindi una serata per ogni città) dalle ore 18 alle ore 22. Momento clou delle 5 serate sarà l'attività operativa dal vivo con l'aiuto di due trader professionisti come Bruno Moltrasio e Arduino Schenato. Nel corso degli eventi formativi i due trader presenteranno due strategie e due metodi di trading molto differenti tra loro. La scelta di optare per due metodi tra loro differenti non è casuale. L'obiettivo di IG, infatti, è quello di curare la formazione di trader che operano in modo molto diverso tra loro.

In vista dell'avvio dell'IG Trading Week, Fabio De Cillis, Country Manager IG Italia, ha ribadito, in una intervista a Trend-Online, che l'obiettivo dell'evento targato IG, è quello di mettere a disposizione di tutti strumenti per avere successo nel trading online. Il manager ha quindi ricordato che da sempre IG.com è molto attiva nella formazione con articoli, news, analisi e webinar giornalieri. IG.com, però, cura e promuove anche eventi dal vivo, come appunto la IG Trading Week.

Nel corso dell'evento di fine maggio sarà presentata l'ultima novità IG ossia le cosiddette Barrier, strumenti finanziari che sono utili per operare nel trading online di breve termine. A tal riguardo De Cillis ha ricordato che tramite le Barrier è possibile lavorare con una leva variabile che viene decisa dallo stesso utente. Le barrier offrono comunque un livello di sicurezza alto essendo dei prodotti a rischio limitato.

Il manager di IG.com ha anticipato che tutta l'peratività svolta nel corso delle serate riguaderà proprio questi prodotti e verrà realizzata usando tutta una serie di strumenti finanziari per far toccare con mano i vantaggi dello strumento. Ovviamente nel corso dei 5 appuntamenti nelle 5 principali città italiane, sarà anche possibile rivolgere domande agli esperti Bruno Moltrasio e ad Arduino Schenato.

L'IG Trading Week, quindi, rappresenta una importante occasione di formazione per tutti i trader, principianti ma anche esperti. Il consiglio è quello di arrivare già preparati all'evento aprendo un conto demo IG.com per imparare le basi del trading online senza correre il rischio di perdere soldi reali.

