Forex news: dove cercarle e ottenerle gratis

Dove puoi reperire le migliori news sul Forex e in che modo puoi utilizzarle per i tuoi trade.

Tutti i trader sanno molto bene quanto siano importanti le news sul Forex, ovvero le informazioni più aggiornate sui mercati e sulle valute, utili per poter prendere delle decisioni di investimento con maggiore attenzione e consapevolezza.

Naturalmente, le cose non sono mai così semplici come appaiono. Altrimenti, basterebbe consultare quotidianamente centinaia di siti web che si occupano di Forex, e leggere tutti i contenuti prodotti!

La questione è invece più complessa. In primo luogo, devi capire news prendere in considerazione e quali invece scartare. In secondo luogo, devi anche capire dove reperire queste informazioni.

Insomma, per poter ottenere il meglio dalle news sul Forex devi:

scegliere quali valute vuoi negoziare e, di conseguenza, comprendere quali siano gli argomenti che direttamente o indirettamente potrebbero influenzare l’evoluzione dei loro cambi;

individuare le fonti informative che potrebbero fare al caso tuo per poter esaudire le esigenze informative di cui sopra.

Notizie e Forex, un legame forte e variegato

Chiarito quanto sopra, è chiaro che il legame che connette le notizie che puoi leggere online al Forex sia molto eterogeneo, e che non sia sempre facile individuare collegamenti di “causa – effetto” tra l’informazione che circola online e i movimenti delle valute.

D’altronde, come probabilmente sai già, il Forex è il mercato più ampio e liquido del mondo e, come tale, è ricchissimo di interdipendenze che rendono molto difficile racchiudere in un contesto molto delimitato quali news cercare e quali scartare.

A ciò si aggiunga altresì il fatto che quando si parla di una valuta e del suo “prezzo”, ci si deve in realtà riferire alla sua quotazione nei confronti di un’altra valuta. Dunque, nel momento in cui esaminiamo un cambio, in realtà stiamo esaminando il rapporto di forza di una valuta nei confronti della sua controvaluta.

Insomma, una bella confusione!

Quali notizie impattano sul Forex

Naturalmente, ciò che abbiamo appena sottolineato non deve allontanarci dal nostro scopo: cercare quali notizie impattano maggiormente sul Forex, e studiarle costantemente per poter assumere migliori decisioni di trading.

Riteniamo dunque utile mettere nel mirino, quale set minimo di informazioni:

un calendario macroeconomico, che possa permetterci di comprendere quali siano i dati statistici in uscita, quali siano le aspettative e quali i dati precedenti. In tal senso, i movimenti di mercato potrebbero concretizzarsi se i dati macro si discostano dalle attese, al rialzo o al ribasso;

che possa permetterci di comprendere quali siano i dati statistici in uscita, quali siano le aspettative e quali i dati precedenti. In tal senso, i movimenti di mercato potrebbero concretizzarsi se i dati macro si discostano dalle attese, al rialzo o al ribasso; le dichiarazioni e le decisioni di politica fiscale e di politica monetaria, considerato che governi e banche centrali, con le loro azioni concrete e con i loro annunci, possono incidere in maniera diretta o meno, volontaria o meno, sui cambi valutari.

Dove reperire news sul Forex

A questo punto, bisogna comprendere dove reperire le news sul Forex. Ammesso che siano stati effettuati i compiti preliminari (ovvero, individuare le valute che desideriamo negoziare), possiamo monitorare:

le testate specializzate in economia e finanza, con cronache costanti su ciò che avviene sui mercati finanziari e, in essi, su quelli valutari. Si tratta di fonti di notizie “tradizionali”, che consentono di avere una base informativa molto attendibile e affidabile, con spiegazioni sugli eventi più importanti e – spesso – opinioni da parte delle voci più autorevoli (pensa al Sole 24 Ore, a Milano Finanza, ecc.);

in economia e finanza, con cronache costanti su ciò che avviene sui mercati finanziari e, in essi, su quelli valutari. Si tratta di fonti di notizie “tradizionali”, che consentono di avere una base informativa molto attendibile e affidabile, con spiegazioni sugli eventi più importanti e – spesso – opinioni da parte delle voci più autorevoli (pensa al Sole 24 Ore, a Milano Finanza, ecc.); i siti online che propongono un servizio di real time feed: alcune testate sono specializzate nel fornire un aggiornamento costante su ciò che avviene sui mercati finanziari. Spesso si limitano a lanciare dei soli “flash”, molto brevi, ma pur sempre essenziali per rimanere sul “pezzo” (es. Reuters, Bloomberg, ecc.);

che propongono un servizio di real time feed: alcune testate sono specializzate nel fornire un aggiornamento costante su ciò che avviene sui mercati finanziari. Spesso si limitano a lanciare dei soli “flash”, molto brevi, ma pur sempre essenziali per rimanere sul “pezzo” (es. Reuters, Bloomberg, ecc.); i calendari economici, elenchi di eventi e di altri market mover che ci permettono di comprendere che cosa attenderci sul fronte informativo, e quali potrebbero essere gli appuntamenti da tenere sotto controllo per decifrare correttamente gli eventuali impatti sulle valute;

elenchi di eventi e di altri market mover che ci permettono di comprendere che cosa attenderci sul fronte informativo, e quali potrebbero essere gli appuntamenti da tenere sotto controllo per decifrare correttamente gli eventuali impatti sulle valute; gli approfondimenti degli esperti che possono permetterci di avere un quadro analitico e interpretativo più coerente, come ad esempio avviene con i numerosi dossier che sono curati da alcuni broker con cadenze quotidiane, come con l’analisi tecnica e fondamentale di eToro (qui sul sito ufficiale).

E, naturalmente, Borsa Inside: il nostro sito fornisce un’informazione gratuita, quotidianamente aggiornata, su ciò che avviene sui principali mercati finanziari. Una buona risorsa da mettere nei bookmark, no?