Come approfittare del dollaro debole

Usando le opportune strategie trading è possibile sfruttare l'indebolimento del dollaro a proprio vantaggio

L'indebilimento del Dollaro è il fatto saliente del Forex negli ultimi mesi. Il biglietto verde, settimana dopo settimana, ha registrato un progressivo ribasso nei confronti di tutte le altre valute con la sola eccezione dello Yen Giapponese. Emblematico, sotto questo punto di vista, è l'andamento del cambio Euro Dollaro dove a pesare, comunque, è stato anche il rafforzamento del biglietto verde.

Preso atto di questo contesto, come si può trarre beneficio dal dollaro debole? Secondo Gilles Prince, chief investment officer presso Edmond de Rothschild, alla base della debolezza del Dollaro ci sono una serie di motivi che rientrano tutti nel breve termine. Nei prossimi paragrafi, analizzeremo questi fattori.

Il primo elemento alla base dell'indebolimento del dollaro, è la riduzione dei tassi di interesse Usa e il loro allineamento "al contesto universale di tassi bassi a livello globale".

In secondo luogo va poi tenuto conto del fatto che il dollaro, fino ad oggi, ha ricoperto il ruolo di bene rifugio. Tuttavia nel caso in cui ci dovesse essere una ripresa economica di portata globale, ci sarebbe una minor richiesta del Biglietto Verde. Nell'ultimo periodo l'Euro ha guadagnato appeal anche grazie alla politica fiscale più ampia della BCE. A caratterizzare ancor più in segno ribassissta il quadro, il fatto che la Federal Reserve abbia aperto la porta alla possibilità di accettare livelli di inflazione più bassi. Uno scenario simile, ha commentato l'analista, renderebbe il Dollaro ancora più debole.

Non mancano però le luci anche per il Dollaro Usa. Una ripresa dell'economia americana, significherebbe ritrovato appeal per gli asset Usa. Per quello che riguarda la costruzione del portafoglio, Prince ha tagliato l'esposizione netta in Dollari incrementando le coperture.

L'analista sta anche considerando quali sono le asset class che vengono influenzate da un indebolimento della valuta americana. Scrive Gilles che tenendo conto delle "aspettative di inflazione più elevate e dei tassi d'interesse strutturalmente più bassi", gli asset meno interessanti sono i titoli di stato. Viceversa "dato che l'aumento dell'inflazione rappresenta un rischio, crediamo ci sia più valore nei titoli di Stato protetti dall'inflazione".

Il comparto oro (quindi quotazione del gold e azioni legate al metallo giallo) avrebbe vantaggio da un'inflazione più alta e da un indebolimento del dollaro. Questo sembra essere già riflesso nella dinamica dei loro prezzi visto e considerato che il mercato è stato molto veloce per comprendere il cambiamento di paradigma.