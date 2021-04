Cambio Euro Dollaro: fase rialzista sarà dura. Previsioni settimana 12-16 aprile 2021

© Shutterstock

Il cross EUR/USD sembra essere all'inizio di una fase rialzista ma non è detto che essa si concretizzi nel breve termine

Il cambio Euro Dollaro è all'inizio di una fase rialzista? Per rispondere a questa domanda è necessario esaminare quelle che sono le previsioni Forex per la settimana che inizia oggi 12 aprile.

Punto di partenza per un approccio di questo tipo è l'eredità lasciata dalla scorsa Ottava. E' da lì che è necessario partire per poter capire come la coppia Eur/Usd potrebbe muoversi nei prossimi giorni.

Come si può vedere dal grafico in basso, il cambio Euro Dollaro ha provato, in più di una occasione, ad agganciare quota 1,195. Il tentativo però non è andato a buon fine anche se il superamento di quota 1,19 rappresenta un elemento significativo e in grado di condizionare anche la nuova settimana.

Al di là dei numeri, il messaggio che la scorsa Ottava ha lasciato è inequivocabile: dopo settimane di rafforzamento, il Dollaro ha avviato un leggero ritracciamento. Il rialzo della Moneta Unica ha spinto il biglietto verde ai minimi da due settimane. Questo piccolo traguardo potrebbe essere il trampolino di lancio per un ulteriore rialzo dell'Euro che si potrebbe avere proprio nella settimana in corso.

Le premesse della scorsa settimana inducono a pensare che a partire da oggi il cross Eur/Usd possa avviare una fase rialzista. La strada, però, potrebbe non essere in discesa e di conseguenza, per il raggiungimento della prossima resistenza, potrebbe essere necessari alcuni tentativi.

Cambio Euro Dollaro previsioni settimanali

Poichè l'orizzonte settimanale è lungo, è preferibile concentrare l'attenzione soprattutto sull'inizio della settimana per poi capire come potrebbe evolvere.

Anzittutto c'è il calendario macro a cui fare riferimento. La scorsa settimana i market mover sono stati davvero numerosi. Le stime economiche fornite dalla Banca Centrale Europea e dalla Federal Reserve hanno condizionato tutto il mercato del Forex. Oggi non ci sono dati macro in uscita in grado di fare visibilità al Forex. Il solo marker mover che potrebbe leggermente impattare riguarda il settore obbligazionario. Negli Stati Uniti, infatti, si terrà oggi l'asta dei titoli decennali. La cronaca degli ultimi mesi ha evidenziato che questo genere di appuntamento influenza tantissimo il cross Eur/Usd. Staremo a vedere se questa tendenza sarà o meno confermata oggi.

Dal punto di vista dell'analisi tecnica, invece, il cross Eur/Usd si è mostrato in grado di superare la DMA a 200 giorni e mantiere quindi un'impostazione al rialzo. Il principale livello tecnico al quale conviene prestare attenzione è quota 1,1927 che coincide con il massimo settimanale. Questo livello dovrà essere superato per poter poi ambire ad un rialzo prima verso quota 1,195 e successivamente verso 1,2.