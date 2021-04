Cambio Euro Dollaro e riunione FED: previsioni su tassi e tapering

© Shutterstock

Il Dollaro, in attesa delle decisioni FED, si posiziona sui minimi. L'incremento dell'avversione al rischio danneggia il biglietto verde. Euro vicino ai massimi da due mesi

Che aria si respira sul Forex in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve? Il Fomc della banca centrale americana inizierà oggi il suo consueto meeting mensile. Il comunicato ufficiale sulle delibere adottate sarà diffuso domani e sempre domani si terrà la conferenza stampa del governatore Powell.

In attesa dell'ufficializzazione delle decisioni, il Dollaro Usa si muove in uno stretto range su minimi multi-settimanali nei confronti di tutte le altre divise.

Considerando un paniere con le sei valute di riferimento, il Biglietto Verde appare decisamente poco mosso. In particolare nel cambio con l'Euro, il Dollaro è ad un passo dai minimi degli ultimi due mesi. Vale più o meno lo stesso discorso per i cambi con le altre valute di riferimento. Nel cambio con il basket delle sei valute di riferimento, il Dollaro è sceso ai minimi dal 3 marzo. Questa dinamica può essere colta analizzando il grafico relativo all'indice del Dollaro (Dollar Index).

La flessione registrata dalla quotazione del Dollaro ha di fatto creato ampi margini di ingresso su molti cross. Il fatto che tra poco più di 24 ore verranno ufficializzate le decisioni di politica monetaria della FED potrebbe offrire a tutte le coppie con il Dollaro, a partire dal cross Eur/Usd, una certa visibilità. In tal senso diventa fondamentale conoscere quelle che sono le previsioni sul meeting della Federal Reserve. Nei prossimi paragrafi parleremo proprio di questo.

Dollaro in calo in attesa della FED: le motivazioni

Per quale motivo il valore del Dollaro è in ribasso nei confronti delle principali valute mondiale? Poichè la flessione non riguarda una o due coppie ma tutti i cross più importanti dove il Biglietto verde è presente, se ne deduce che il motivo alla base della debolezza del Dollaro in attesa della FED sia di ordine generale.

In effetti nei momenti in cui l'avversione al rischio tende ad incrementarsi, gli asset considerati rifugio come il Dollaro sono poco richiesti. E' proprio questo ciò che sta avvendendo sul Forex negli ultimi giorni che precedono il meeting FED. L'andamento positivo della campagna di vaccinazioni e la lenta ripresa dell'economia stanno spingendo gli investitori verso asset più rischiosi e di conseguenza il Dollaro, e, più in generale, tutti gli altri beni rifugio, hanno perso di attrattività.

Riunione Federal Reserve aprile 2021: previsioni

Come abbiamo detto in precedenza, il meeting FED che inizierà oggi e terminerà domani, potrebbe offrire interessanti spunti per investire sul Forex. Se così dovesse essere (e i precedenti ci inducono a ritenere che questa ipotesi non possa essere esclusa), diventa fondamentale conoscere le previsioni su quelle che potrebbe essere l'esito del meeting della FED. Per quanto riguarda i tassi, non dovrebbero esserci novità. La banca centrale americana confermerà l'attuale livello del costo del denaro.

E per quanto riguarda il tapering? Secondo quelle che sono le previsioni della vigilia, è altamente probabile che il governatore della FED Powell possa non fare alcun riferimento a questo tema nella riunione di oggi e domani.

Secondo un report di Commonwealth Bank of Australia, il dollaro americano dovrebbe continuare il trend ribassista in linea con il crescente slancio che invece caratterizza l'economia globale.

In sintesi quindi: gli esperti australiani si attendono che il meeting FED non abbia alcuna influenza sul dollaro. Secondo gli analisti, però, l'economia Usa resta comunque lontana dalla possibilità di riuscire a mettere a segno i sostanziali ulteriori progressi che sarebbeno necessario affinchè la Federal Reserve possa prendere in considerazione la possibilità di ridurre le misure di stimolo che sono attualmente in atto.