Previsioni cambio EUR/USD dopo le parole di Powell

Come investire sul cambio euro dollaro dopo le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve.

Le parole del presidente della Federal Reserve Jerome Powell hanno provocato un rialzo per il cambio EUR/USD, o - più precisamente – un indebolimento del dollaro. Il banchiere più potente del mondo ha infatti dichiarato che l'economia è ancora lontana dal suscitare nella Fed decisioni come la riduzione dell'attuale regime di acquisto di obbligazioni da 120 miliardi di dollari al mese. Dunque, l’istituto continuerà con l’odierno ritmo ancora per diverso tempo, con un approccio che, a parità di altre condizioni, equivale proprio a un dollaro più debole.

Inoltre, Powell ha respinto le statistiche sorprendentemente forti dell'inflazione come transitorie. Ricordiamo che l'indice dei prezzi al consumo ha raggiunto il 5,4% a/a a giugno, ma come sia stato influenzato soprattutto dai costi dei veicoli usati, del noleggio auto, dei biglietti aerei, dei soggiorni in hotel e dell'abbigliamento – ovvero, voci strettamente legate alla rapida riapertura. Ci si aspetta dunque che l'inflazione rimanga elevata ancora per qualche mese, ma che poi scenda.

Previsioni

A questo punto ci si domanda se il biglietto verde del dollaro continuerà la sua corsa o meno? Molto dipenderà dagli altri dati e dalle discussioni sui programmi di spesa, considerato che se verranno confermati dei progressi, allora il dollaro potrebbe guadagnare sulle prospettive di una maggiore inflazione e quindi di un aumento dei tassi, più prima che poi.

Tuttavia, se i politici dovessero litigare, allontanando gli accordi sui programmi di spesa, allora il biglietto verde potrebbe diminuire. Meno spesa del governo significa un'emissione di obbligazioni depressa - e un potenziale calo dei rendimenti del Tesoro potrebbe pesare sul dollaro.

Un altro fattore che potrebbe temporaneamente pesare sul biglietto verde viene dalla rapida diffusione della variante delta del Covid. I casi continuano ad aumentare in Europa, pesando sull'euro. Lo stesso sta accadendo negli Stati Uniti e - mentre potrebbe alla fine avere un impatto positivo sul dollaro - Powell potrebbe rispondere avvertendo del suo impatto negativo sull'economia, spingendo al ribasso sul biglietto verde.

Analisi tecnica EUR/USD

Una prima resistenza del cambio è posta a 1,1860, seguita da 1,1880, da 1,19 e 1,1950.

Il supporto attende invece a 1,1825, e poi da 1,1775 e 1,1740.

