Cambio Euro Dollaro romperà quota 1,18? Rosengren (FED) apre su Tapering a settembre

Il cambio Euro Dollaro ha fallito il tentativo di portarsi stabilmente sopra 1,18 intanto la FED è ottimista sul tapering già a settembre ma a una condizione

L'inversione del future del Dollaro Usa non è bastata al cambio Euro Dollaro per portarsi stabilmente sopra quota 1,18. Se ieri si erano accumulati dei segnali circa la possibilià che questo livello psicologico potesse essere superato, questa mattina il cross Eur/Usd evidenzia un leggero calo attestandosi in area 1,1768.

Nonostante alcuni test sopra quota 1,18, quindi, il muro non cede dando l'impressione che sulla coppia si stia consolidato una sorta di resistenza ad ogni cambiamento.

L'incapacità della coppia di andare oltre questo livello conferma la tendenza che si era già imposta la scorsa settimana: insolità volatilità in un contesto generale in cui, complice anche il periodo, la liquidità è decisamente depressa. In situazione come questa, ci si attende che il volume degli scambi possa continuare a calare. E' anche opinione diffusa che non sia mai saggio saggio vendere allo scoperto (short) in un mercato troppo tranquillo (qui il sito ufficiale eToro per fare short trading).

Cambio Euro Dollaro in cerca di drivers

Quanto fin qui detto conferma l'opinione di alcuni esperti secondo i quali il cambio Euro Dollaro potrebbe uscire dall'attuale fase solo in presenza di drivers forti in grado movimentare il settore. Occorre quindi trovare questi catalizzatori e, francamente, nel pieno del mese di agosto, questa ricerca è resa ancora più difficile.

Un assist potrebbe essere quello arrivato oggi dalla CNBC. Il presidente della FED di Boston, Rosengren, nel corso di un'intervista con il media ha affermato che, nel caso in cui i dati sull'occupazione Usa dovessero essere positivi per un altro mese, un tapering a settembre sarebbe altamente probabile. Le dichiarazioni del futuro membro del FOMC aprono scenari molto interessanti che possono essere sfruttati per investire sul Forex in generale e sul cambio Euro Dollaro in particolare.

Tapering FED è grande catalizzatore per cambio Euro Dollaro

Nel corso del suo intervento alla CNBC, Rosengren ha messo l'accento sul fatto che negli ultimi due mesi l'economia Usa ha creato qualcosa come 900.000 posti di lavoro con il tasso di disoccupazione precipitato al 5,4 per cento. Se anche il mese prossimo ci dovessero essere dati positivi (come è altamente probabile), a settembre si può pensare di "iniziare il programma di riduzione" anche se sarebbe più opportuno partire ad ottobre o a novembre. Per Rosengren, comunque, è fondamentale non andare oltre la fine dell'anno con il tapering FED.

Parlando di target, il banchiere ha evidenziato che se il tasso di disoccupazione dovesse scendere sotto al 5,4 per cento e i salari si dovessero mantenere sopra al 2 per cento, sarebbe il caso di pensare ad aumentare i tassi più rapidamente anche se, in tutta onestà, Rosengren ha poi aggiunto di non attendersi una simile decisione.