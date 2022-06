Cambio Euro Dollaro e annuncio aumento tassi BCE: la correlazione “inedita”

La scorsa settimana la BCE, al termine della riunione del suo board, ha annunciato che a luglio ci sarà il tanto atteso primo aumento dei tassi di riferimento. Il costo del denaro, ha poi precisato la Lagarde durante la conferenza stampa successiva al meeting, potrebbe poi essere anche rivisto nella riunione di settembre nel caso in cui le condizioni (ovvero l’andamento dell’inflazione) dovessero richiedere un intervento più robusto.

La reazione dei mercati all’annuncio sull’imminente aumento dei tassi BCE non è stata quella che ci si poteva attendere. Le borse europee sono andate a picco (e questo ci sta) e il cambio Euro Dollaro si è indebolito (e questo ci sta molto meno visto che, nel momento in cui una banca centrale annuncia un prossimo aumento dei tassi, l’impatto sulla valuta di riferimento dovrebbe essere positivo.

Le stranezze, però, non si sono fermate qui. Come si può vedere dal grafico in alto che riproduce l’andamento del cambio Eur/Usd, anche nei giorni successivi al summit della BCE, l’Euro non è che abbia brillato più di tanto. A voler mettere i punti sulle “i”, è dal giorno in cui dall’EuroTower è arrivata la conferma del rialzo del costo del denaro, che il cambio Euro Dollaro appare molto debole.

Insomma la riunione della Banca Centrale Europea, un primo mezzo miracolo l’ha già fatto: invertire la correlazione tra rialzo dei tassi e andamento della valuta. Peccato che questo miracolo sia a discapito della Moneta Unica.

Nel prossimo paragrafo cercheremo di capire come mai il cambio Euro Dollaro si sia così indebolito dopo l’annuncio della Lagarde. Prima di affrontare questa questione, però, ci preme evidenziare come questa inedita correlazione tra i due eventi si possa sfruttare per impostare la propria strategia trading sulla coppia Eur/Usd.

Perchè cambio Euro Dollaro è in calo dopo parole Lagarde

I numeri dicono tutto e sono inequivocabili: oggi il cross Eur/Usd si muove in area 1,04 mentre, prima della riunione BCE dello scorso giovedì, la coppia era attestata in area 1,07. Praticamente, dopo l’annuncio sul rialzo dei tassi di riferimento e dopo il discorso della Lagarde, l’Euro è tornato ai minimi da 20 anni sul Biglietto Verde.

Il ribasso della Moneta Unica è stato frutto del forte apprezzamento del dollaro. La valuta americana è infatti salita di circa l’1,5 per cento nel cambio con le più importanti valute. Insomma dinanzi al rally del Biglietto Verde, l’annuncio (tardivo e scontato) sul rialzo dei tassi BCE non ha sortito alcun effetto.

Da quanto detto si potrebbe dedurre che l’inedita correlazione tra cambio Euro Dollaro e aumento tassi BCE sia stato un risultato delle spinte americane. Ciò è in parte vero ma non lo è completamente. Se il cross Eur/Usd si sta muovendo in ribasso dal giorno della riunione dell’EuroTower è perchè la Lagarde non ha saputo dire con chiarezza quale sarà la strategia monetaria dell’Europa. La mancanza di riferimento allo scudo anti-spread ha pesato tantissimo ma ad impattare è stata anche l’assenza di chiarezza su come sarà contrastata la frammentazione monetaria (oramai sempre più certa) tra i vari paesi.

Attenzione perchè la Lagarde, a riguardo, è stata poco chiara perchè non saprebbe oggettivamente cosa dire visto che l’EuroTower è spaccato sulle misure da adottare. A sua volta il board appare confuso perchè è sempre più palese che le aspettative sull’andamento dell’economia nel Nord Europa e quelle nel Sud sono diverse.

Cambio Euro Dollaro e scudo anti-spread: nessuna reazione

Che per l’Euro si stiano preparando mesi complicati lo possiamo intuire da un altro elemento. Nei giorni scorsi la BCE, quasi a voler recuperare quando non detto giovedì sullo scudo anti-spread, ha dichiarato di essere pronta ad agire nel caso di fosse necessità. In altre epoche ciò avrebbe provocato il rafforzamento dell’Euro.

Ebbene, anche in questo caso, ciò non è avvenuto e il cross Eur/Usd è rimasto debolissimo. La ragione di tutto questo è semplice: lo scudo anti-spread della Lagarde appare già debole.

Secondo Jason Simpson, SPDR ETF – State Street Global Advisors, l’EuroTower sta praticamente solo prendendo tempo per cercare di capire quale strada seguire contro il rischio frammentazione. Le idee sono confuse tanto che lo stesso Simpson ha affermato come sia assolutamente necessario che, alle parole, seguano le azioni concrete, altrimenti il rischio è il crollo della credibilità dell’EuroTower.