Cambio Euro Dollaro (EUR/USD): si torna verso quota 1,12?

Il cambio Euro Dollaro (EUR/USD) sta attualmente operando in territorio rialzista, mantenendosi sopra il livello chiave di 1,10, sebbene lontano dai recenti massimi relativi. Nel contesto tecnico attuale, è evidente che il Fiber (il soprannome del cambio EUR/USD) potrebbe cercare di effettuare nuovi allunghi, come quello in corso in queste ore, per raggiungere e superare questi massimi.

Per conseguire questo obiettivo, è fondamentale raggiungere e superare le resistenze poste a 1,11 e 1,1150. In questo senso, il discorso presumibilmente “Hawkish” (orientato al rialzo dei tassi) di Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea, potrebbe fornire lo slancio necessario oggi.

Al momento della stesura di questo articolo, il cambio Euro Dollaro segna esattamente quota 1,1090, mentre l’indice del Dollaro USA si attesta a 100,73 punti, mantenendosi sostanzialmente stabile.

Previsioni sul Cambio Euro Dollaro

In primo luogo, va sottolineato che il cambio Euro Dollaro è destinato a rimanere in territorio spiccatamente rialzista fintanto che il prezzo si manterrà al di sopra di quota 1,1050, che rappresenta l’ultimo livello di supporto intermedio prima di testare il target principale e psicologico di 1,10.

Con l’ultimo rialzo, il cambio Euro Dollaro è riuscito a allontanarsi in sicurezza da questo livello di supporto e si avvicina rapidamente al target intermedio di 1,11, che si trova proprio dietro l’angolo.

Un impulso rialzista proveniente dal mercato o da dati macroeconomici positivi potrebbe facilmente spingere il cross al di sopra di questa resistenza a 1,11 e, presumibilmente, verso un test delle quote tra 1,1150 e 1,1180 nel breve termine.

In particolare, le dichiarazioni odierne di Lagarde potrebbero fornire la spinta necessaria per completare questo ultimo tratto di strada e riportare il cambio sopra la resistenza principale di 1,12, dirigendosi verso i massimi relativi toccati questo mese.

Tuttavia, va tenuto presente che lo scenario potrebbe invertirsi nel caso in cui il cambio Euro Dollaro dovesse, per qualsiasi ragione, scivolare nuovamente al di sotto del supporto intermedio di 1,1050 e, potenzialmente, anche al di sotto del target di 1,10.

Una caduta al di sotto di questo livello riporterebbe il prezzo sull’EMA a 50 giorni, fornendo un segnale tecnico chiaramente ribassista.

Tale previsione ribassista, tuttavia, viene fornita solo per completezza informativa, poiché ritengo molto più probabile un ritorno sopra 1,12 o, almeno, una stabilizzazione del cross tra 1,1050 e 1,12.

Questo conclude le previsioni sul cambio Euro Dollaro (EUR/USD) e le prospettive rialziste che lo caratterizzano. L’andamento dei mercati e gli eventi macroeconomici in arrivo potrebbero influenzare tali scenari, ma resta essenziale monitorare attentamente i livelli chiave di supporto e resistenza per capire la direzione futura del cross. Continueremo a seguire gli sviluppi e forniremo gli aggiornamenti necessari per guidarti nelle tue decisioni di trading.

