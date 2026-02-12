Se stai leggendo questo articolo è perchè sei interessato a fare trading sul cambio Euro Dollaro con il broker eToro. Il fatto che tu sia finito proprio su questo pezzo sta a significare che già conosci il broker oppure che addirittura sei già cliente ma fino ad ora non hai mai investito sulle valute.

In entrambi i casi questa guida fa al tuo caso. Il fatto che molti investitori cerchino in abbinamento Eur Usd eToro è una dimostrazione della popolarità raggiunta dal broker. E in effetti, grazie ad una continua attenzione verso il cliente e ad una costante innovazione tecnologica, eToro è riuscita a ritagliarsi una quota di mercato sempre più consistente. Oramai i clienti del broker sono milioni e questo grazie anche alle condizioni particolarmente vantaggiose previste a partire dalla possibilità di iniziare a fare trading con soli 50 dollari (deposito minimo iniziale molto più basso rispetto ai concorrenti).

D’altra parte il trading sul cambio Euro Dollaro è solo una delle opzioni dell’offerta del broker sul mercato del forex. eToro è una delle piattaforme con la più vasta scelta di coppie valutarie su cui fare trading.

L’elenco è in continuo aggiornamento e inizio 2026 si contano ben 49 coppie divise tra principali, secondarie ed esotiche. Tra l’altro il mercato del forex non è poi l’unico su cui è possibile fare trading con eToro. Il broker, infatti, offre (sempre a condizioni molto interessanti) esposizione anche sulle materie prime (trading commodity), sulle azioni, sugli indici di borsa e ancora ETF e criptovalute. Il bello è che per fare trading su mercati così differenti non serve passare da una piattaforma all’altra. In realtà si può operare sempre della stessa piattaforma riuscendo così a sfruttare fino in fondo tutto il potenziale dei mercati finanziari.

In questo post, concentreremo la nostra attenzione solo sul trading su Eur Usd con eToro. Il discorso che andremo a fare può comunque essere esteso anche alle altre coppie forex disponibili in piattaforma. Le modalità operative, infatti, sono sempre le stesse.

Perchè usare eToro per fare trading su Eur/Usd

Visto che fin qui abbiamo fatto riferimento ad eToro come miglior broker per fare trading su Eur/Usd, ci sembra giusto chiarire i motivi per cui tantissimi trader di tutto il mondo scelgono ogni giorno questa piattaforma per investire sul forex. Ecco un elenco di facile consultazione:

il broker eToro è regolamentato e quindi autorizzato ad operare in Italia. Questo è un fattore fondamentale di cui tenere conto. Purtroppo nonostante le tante campagne di sensibilizzazione, ci sono ancora troppi trader in buona fede che si affidano a piattaforme non regolamentate per fare trading su Eur/Usd. Questi broker sono rischiosi e il più delle volte nascondono delle truffe. eToro è invece autorizzato dalla CySEC (Cipro). Inoltre rispetta le linee dell'ESMA e mantiene secretati e separati i conti dei clienti

social trading : eToro non è un broker come tutti gli altri. Gli altri ti consentono di investire mentre eToro ti permette anche di interagire con gli altri traders. Il grande vantaggio del social trading è la possibilità di scambiare idee ed opinioni con gli altri investitori

conto demo da 100 mila euro virtuali per imparare a fare pratica senza rischi. Il conto simulato è oramai un servizio che offrono tutti i migliori broker. In alcuni casi, però, ci sono limiti stringenti. Non è questa la situazione di eToro.

copy trading : altro servizio esclusivo di eToro consente di copiare tra strategie dei migliori trader su Eur/Usd. Il Copy trading viene spesso usato da chi è alle prime armi ed è invece molto abile nel selezionare gli investitori da cui copiare.

: altro servizio esclusivo di eToro consente di copiare tra strategie dei migliori trader su Eur/Usd. Il Copy trading viene spesso usato da chi è alle prime armi ed è invece molto abile nel selezionare gli investitori da cui copiare. vasta selezione di strumenti di ogni tipo (compresi grafici) per poter definire la strategia trading su Eur/Usd

Insomma ci sono almeno 6 ragioni per scegliere eToro per fare trading su Eur/Usd. Adesso, però, è arrivato il momento di capire come operare in concreto.

Cosa significa fare trading su Eur/Usd con eToro

Parliamo di valute ovvero di una asset class molto particolare. Se per comprare azioni si acquistano i titoli, cosa avviene nel caso del trading su Euro Dollaro? Chi è completamente digiuno dei meccanismi alla base del mercato del forex, potrebbe pensare che sia necessario comprare una valuta e venderne un’altra. Se per investire su Eur/Usd si dovesse veramente seguire questa strada, allora il trading su questo asset non sarebbe così popolare.

E infatti con eToro si può fare trading su Euro Dollaro (e il discorso vale per tutte le altre coppie forex) attraverso i Contratti per Differenza.

I CFD (questa l’abbreviazione) sono strumenti di tipo derivato che riflettono l’andamento del sottostante (nel nostro caso il cambio Eur Usd) senza possederlo fisicamente.

Quindi con i CFD non si vende una moneta per averne un’altra ma si specula sulla differenza di prezzo che c’è tra il momento dell’apertura della posizione e quello della chiusura. Due i vantaggi del trading CFD su Eur/Usd rispetto alla compravendita tradizionale di valute:

la possibilità di ricorrere alle lEva finanziaria e quindi di amplificare la portata dell’investimento (ma attenzione perchè la leva implica anche un maggiori rischio)

la possibilità di speculare anche su un deprezzamento (si può investire al ribasso con lo short trading).

Proprio eToro è uno dei più importanti broker Forex CFD al mondo.

Come fare trading Eur Usd con eToro

Possiamo dire di aver detto tutto quello che è necessario per scendere nel cuore dell’argomento. Nei prossimi paragrafi analizzeremo, lato operativo, come si può fare trading su Eur/Usd con eToro.

I prime due passaggi sono alla base di tutto. Vale la pena essere chiari su questa questione: senza registrazione su eToro non è possibile fare trading su Eur/Usd. Chi pensa che basti andare sul sito del broker per fare trading simulato senza aver creato un suo account è fuori strada. E del resto non sarebbe immaginabile che un broker così grande come eToro possa consentire il trading simulato senza registrazione.

C’è però una buona notizia: la registrazione su eToro non solo può essere effettuata con pochi click (e vedremo dopo come) ma non implica alcun obblighi. Questo significa che ci può registrare e si può semplicemente usare il conto demo per imparare a fare trading su Eur/Usd per tutto il tempo che si vuole. Questo è molto conformante. Il trader si sente rassicurato dalla possibilità di esercitarsi a fare trading con i CFD su Eur/Usd senza che nessuno faccia pressioni.

I due step iniziali sono:

registrazione : può avvenire attraverso il proprio profilo Facebook e Apple e in questo modo è tutto molto più rapido. Una volta ricevuta la mail di conferma è necessario inviare un documento di identità e quindi attendere la verifica da parte del team di controllo

: può avvenire attraverso il proprio profilo Facebook e Apple e in questo modo è tutto molto più rapido. Una volta ricevuta la mail di conferma è necessario inviare un documento di identità e quindi attendere la verifica da parte del team di controllo apertura conto demo o conto reale: una volta effettuato il login (profilo attivo) bisogna scegliere tra operatività con conto demo o con conto reale. Scegliendo il conto reale fin dall’inizio non si perde comunque il diritto di passare in modalità demo ogni volta lo si desidera (ad esempio per testare una nuova strategia trading). La demo è completamente gratuita e può essere usata per tutto il tempo che si vuole mentre il deposito minimo per il conto reale è di soli 50 dollari

Scegliere EurUsd tra i mercati disponibili su eToro

Una volta esaurita la fase propedeutica, si può passare a quella più operativa ovvero iniziare le procedure per fare trading su Eur/Usd.

Per prima cosa va scelto l’asset. Per farlo è necessario cliccare EurUsd nella barra di ricerca come riportato nell’immagine in alto oppure andare su Mercati e quindi Valute.

Nel primo caso una volta dato Invio si entra direttamente nella videata dedicata al cambio. Qui c’è tutto quello che serve all’investitore. Troviamo la panoramica, le statistiche, il grafico e le anche le notizie che sono importanti quando si assume un approccio basato sull’analisi fondamentale.

Nel secondo caso, invece, ossia procedendo dalla pagina Forex, si entra in un elenco delle valute disponibili per il trading. Tra le 49 coppie c’è anche il nostro EurUsd.

Come si può notare dall’immagine in basso, le informazioni disponibili sono più compresse. Ma ad ogni modo c’è tutto. E’ presente il grafico, il prezzo di vendita, il prezzo di acquisto e poi ulteriori dati come il Range 52W vale a dire il minimo e il massimo raggiunto da EurUsd nel corso dell’ultimo anno e il Sentiment di mercato ovvero quello che è l’orientamento prevalente degli investitori in quel dato momento.

Oltre a queste due citate, c’è anche una terza strada per entrare nella schermata dedicata a EurUsd. Se il cambio fa parte degli asset preferiti, infatti, è sufficiente andare su Lista dei Preferiti per avere un accesso rapido senza perdite di tempo.

Il risultato comunque non cambia: a prescindere dalla strada presa, si è comunque nella schermata operativa dedicata al cambio Euro Dollaro.

A questo punto il passaggio successivo non può che essere quello dell’analisi. Prima di fare trading su Eur/Usd è infatti necessario capire quale può essere la direzione dell’asset su cui poi si andrà ad investire attraverso i CFD.

Analisi EurUsd su eToro

Bisogna essere chiari: molti broker, anche validi, non offrono strumenti di analisi all’altezza dell’esperienza. Passa un messaggio decisamente discutibile per il quale l’analisi si può andare a fare altrove.

Tutto questo con eToro non avviene ed è anche per questo motivo se il broker viene scelto da tantissimi investitori che vogliono speculare su EurUsd.

In altri altri articoli abbiamo affrontato l’argomento da cosa dipende e cosa influenza il cambio Euro Dollaro o quali sono i fattori da considerare per fare trading online su Eur/Usd. Qui ci interessa solo focalizzare l’attenzione sugli strumenti che eToro mette a disposizione per effettuare un’analisi sul cambio Eur/Usd. Fondamentalmente sono tre le risorse che fanno la differenza:

feed : si tratta praticamente dei post che hanno ad oggetto il cambio EurUsd e che sono stati pubblicati da altri trader (come abbiamo detto, infatti, il social trading è una delle caratteristiche di eToro)

statistiche : c'è il grafico sulla coppia EurUsd ma soprattutto c'è la possibilità di personalizzare la curva. Scegliendo il frame temporale, infatti, è possibile conoscere la performance di EuroDollaro nel corso dell'ultimo mese ma anche su base annua e così via. Inoltre sono sempre presenti indicazioni sulla variazione giornaliera dell'asset, la variazione a 52 settimane e il rendimento a 1 anno. Praticamente in statistiche abbiamo tutto quello che serve per iniziare a fare una buona analisi tecnica sul cross.

: c’è il grafico sulla coppia EurUsd ma soprattutto c’è la possibilità di personalizzare la curva. Scegliendo il frame temporale, infatti, è possibile conoscere la performance di EuroDollaro nel corso dell’ultimo mese ma anche su base annua e così via. Inoltre sono sempre presenti indicazioni sulla variazione giornaliera dell’asset, la variazione a 52 settimane e il rendimento a 1 anno. Praticamente in statistiche abbiamo tutto quello che serve per iniziare a fare una buona analisi tecnica sul cross. grafici: strumento complementare alla sezione statistiche, consente di analizzare dal punto di vista grafico l’andamento di EurUsd. Si possono usare tantissimi oscillatori e vari indicatori in modo tale da poter avere previsioni avanzate sul possibile andamento del cross. Il bello è che tutti questi indicatori possono essere inseriti sul grafico e ottenere così una personalizzazione che può tornare poi molto utile in sede operativa.

Dopo aver effettuato l’analisi, non resta che l’ultimo step ossia l’esecuzione dell’operazione.

Trading Eur/Usd su eToro: come eseguire l’operazione

Al termine dell’analisi è tutto pronto per passare all’operatività ossia si può aprire il trade. Vediamo come fare concretamente.

Tanto per iniziare è necessario cliccare sul bottone Investi. Due sono le posizioni che è possibile assumere:

acquisto (long): il trader compra e quindi punta ad un apprezzamento dell’Euro nei confronti del Dollaro con il cross EurUsd che quindi sale

vendita (short): il trader vende e quindi il trader punta ad un deprezzamento dell’Euro nei confronti del Dollaro con il cross EurUsd che quindi va in ribasso

Le oscillazioni realizzate del cambio vengono misurare in PIP (pari a 0,01%). Vista l’esiguità dei PIP va da sè che per avere profitti di una certa rilevanza da piccole oscillazioni di prezzo del cross, siano necessari grandi investimenti. In realtà questo limite viene superato dalla leva finanziaria che nel forex consente di ampliare la portata del proprio investimento (ma sale anche il livello di rischio che si corre).

Ad ogni modo una volta impostata la leva ed inseriti anche eventuali stop loss e take profit non resta da fare altro che aprire la posizione.

Cliccando Apri Posizione, il trader autorizza eToro ad eseguire la contrattazione.

In linea di massima l’esecuzione dell’operazione su eToro si svolge in questo modo. Tuttavia è anche possibile programmare l’apertura del trade che diventa operativa nel momento in cui il cambio Euro Dollaro dovesse raggiungere un certo livello (in tal caso parliamo di ordine pendente).

Monitoraggio della posizione aperta su eToro

Una volta aperto il trade, è necessario monitorarlo (sempre se lo si desidera). Per osservare la posizione è sufficiente accedere alla sezione Portafoglio dove ci sono tutte le informazioni riepilogative come:

Importo : prezzo al quale è stato aperto il trade su Eur/Usd

Corrente : prezzo di scambio real time

Stop Loss : il livello a cui è stato posizionato lo stop loss in fase di apertura

Take Profit : il livello a cui è stato posizionato il take profit in fase di apertura

Investito : importo totale della posizione

P/L: guadagni/perdite

P/L (in percentuale) : percentuale di guadagni / perdite sul totale investito

Totale: valore in corso della posizione aperta

Una curiosità che, a questo punto, è d’obbligo. Come fare per chiudere una posizione aperta su Eur/Usd? Contrariamente a quello che si può pensare non è necessario aprire una posizione contraria (ad esempio è attiva una posizione di acquisto e quindi se ne apre una di vendita di pari caratteristiche). Basta cliccare sulla rotellina blu in corrispondenza del trade e quindi su Chiudi. Il trade viene quindi chiuso.

