Cambio Euro Dollaro da cosa dipende e cosa influenza Eur/Usd

I market mover che condizionano l'andamento del cross Eur/Usd: una lista completa per conoscere quali sono i fattori da considerare prima di investire sul cambio Euro Dollaro

Ogni giorno sono tantissimi i trader che scelgono di investire sul cambio Euro Dollaro attraverso il CFD Trading. In base a cosa questi investitori decidono di aprire le loro posizioni su Eur/Usd? Contrariamente a ciò che potrebbe pensare un principiante, ci sono tutta una serie di market mover che influenzano l'andamento del cambio Euro Dollaro.

Il trader esperto sa tenere in considerazione questi fattori e quindi gestisce di conseguenza il suo posizionamento sul cross.

Il trader inesperto dovrebbe imparare a riconoscere queste variabili e a fare altrettanto. E' proprio a lui che si rivolge questo articolo teorico in cui elencheremo proprio i vari market mover da cui dipenda il cambio Euro Dollaro. Poichè per imparare a fare forex trading è necessario sempre unire la teoria alla pratica, il nostro consiglio è quello di testare subito i vari fattori che condizionano l'andamento della coppia Eur/Usd. Tra l'altro oggi per esercitarsi a fare trading sul Forex non si rischia neppure un centesimo.

Grazie al conto demo gratuito che i migliori broker online mettono a disposizione, è possibile capire concretamente quali sono i market mover da cui dipende il cambio Euro Dollaro senza rischiare di perdere soldi veri.

Cambio Euro Dollaro: il ruolo dell'analisi fondamentale

Quando parliamo di market mover che sono in grado di condizionare l'andamento del cambio Euro Dollaro, facciamo ovviamente riferimento all'analisi fondamentale. Per alcuni trader che sono fissati con il predomonio esclusivo dell'analisi tecnica e grafica, il peso dei market mover sull'andamento dei cambio è trascurabile. Questa prospettiva è inesatta come dimosta la stessa esperienza. Da sempre, infatti, il cross Eur/Usd tende a registrare oscillazioni significative subito prima subito dopo la pubblicazione di determinati dati macro. Da ciò ne consegue che non è affatto vero che il cambio Euro Dollaro dipenda solo dall'analisi fondamentale.

Del resto come potrebbe essere così se il cross Eur/Usd è una delle coppie in assoluto più tradate ogni giorno? Stiamo parlando di un mercato con forte liquidità che ogni giorno muove una somma pari a tutto il debito pubblico italiano.

Questo paragone può sembrare eccessivo ma in realtà è davvero così per due diversi motivi:

il PIL degli Usa e quello dell'Europa corrisponde quasi la metà del PIL mondiale

il Dollaro è la valuta di riferimento del commercio mondiale e tutte le materie prime (esempio il petrolio o l'oro) sono denominate in valuta verde.

Da cosa dipende il cambio Euro Dollaro?

Cosa influenza quindi l'andamento del cambio Eur/Usd? Prima di passare all'elenco che tutti dovrebbero stampare e tenere accanto alla propria piattaforma trading, crediamo sua corretto specificare che non tutti i market mover hanno lo stesso peso. In altre parole ci sono degli eventi macroeconomici che sono in grado di influenzare tantissimi il cambio e altri che hanno un impatto molto più ridotto.

Saper riconoscere i primi è frutto solo dell'esperienza che può essere consolidata ogni giorno che passa anche grazie agli strumenti avanzati che alcuni broker mettono a disposizione dei loro clienti.

Premesso questo, i market mover principali da cui dipende l'andamento del cambio Euro Dollaro sono:

le decisioni di politica monetaria delle banche centrali e quindi l'aumento o il calo dei tassi di interesse e la portata dei piani di aquisto di titoli di stato

l'andamento dell'inflazione

Come investire sul cambio Euro Dollaro nel momento in cui si ha anche fare con questi due driver?

In caso di riduzione dei tassi di interesse oppure nel caso in cui venga lanciato un vasto programma di Quantitative Easing, la valuta di riferimento tende a deprezzarsi. Viceversa in caso di aumento dei tassi e ridimensionamento o annullamento del Quantitative Easing, la valuta tende ad apprezzarsi.

Per quello che invece riguarda l'inflazione, nel caso in cui ci sia un incremento dei prezzi al consumo oltre i livelli di guardia, gli investitori giudicano imminenti politiche monetarie più stringenti e quindi si assiste ad una rivalutazione della moneta.

Oltre a quelli citati, che sono i fattori che più di tutti condizionano il cambio Euro Dollaro, vi sono altri market mover che influenzano l'andamento del cross. Nello specifico:

Il fatto che questi maker mover classici condizionino il cambio Euro Dollaro non deve stupire più di tanto. Le monete, infatti, sono sempre il simbolo della forza economica di un paese e da questo non si può prescindere.

C'è poi un terzo gruppo di fattori che è in grado di influenzare il cambio Euro Dollaro. Si tratta delle dichiarazioni dei vari policy maker. L'esempio più classico è quello del discorso dei governatori BCE e FED. Quando i numeri uno delle due banche centrali tengono i loro discorsi, gli investitori prendono noto di tutto ciò che dicono e di tutto quello che fanno intuire. Non è un mistero che le conferenze stampa dei governatori siano da sempre un grande assist pe investire sul cambio Euro Dollaro.

E i politici? Anche le dichiarazioni dei politici possono influenzare l'andamento di Eur/Usd. Ovviamente è necessario fare una scala perchè non tutti i politici hanno lo stesso peso. Se parla il presidente americano un effetto sui cambi può esserci. Lo stesso dicasi per i rappresentati dei maggiori paesi europei a partire dalla Germania (visto il rapporto che c'è tra Berlino e Francoforte). Le dichiarazioni di un politico italiano, invece, hanno peso quasi nullo.